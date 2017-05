Atp Madrid, Djokovic e Nishikori a fatica. Bene Raonic e Kyrgios

Novak Djokovic oggi a Madrid. Fonte: Twitter

C'era molta attesa al Mutua Open di Madrid per l'esordio nel secondo Master 1000 stagionale su terra battuta di Novak Djokovic, numero due al mondo rimasto da pochi giorni senza staff tecnico. Ebbene, il serbo ha faticato all'esordio contro il veterano spagnolo Nico Almagro. Dopo aver dominato il primo set, Nole ha ceduto il secondo, per poi spuntarla al terzo per 7-5 (in rimonta da 0-3) , dopo due ore e un quarto di battaglia. Difficoltà anche per Kei Nishikori, numero sei del seeding di Madrid, costretto a rimontare il caldo argentino Diego Schwartzman. Fuori causa Jo-Wilfried Tsonga, neanche sceso in campo (forfait) contro lo spagnolo David Ferrer, che approda così agli ottavi di finale del torneo di casa.

Kei Nishikori in azione oggi contro Diego Schwartzman. Fonte: Twitter

Buona la prima per Milos Raonic. Il canadese, al debutto dopo la finale persa a Istanbul contro Cilic, si è sbarazzato in due set del lussemburghese Gilles Muller. Agli ottavi anche l'australiano Nick Kyrgios, che superato senza troppi patemi lo statunitense Ryan Harrison, e il ceco Tomas Berdych, che ha piegato la resistenza dell'olandese Robin Haase. Si conferma giocatore da terra rossa l'uruguaiano Pablo Cuevas, vincente in rimonta su Nicolas Mahut, mentre un altro francese, Gilles Simon, cade al tie-break del terzo set sotto i colpi del non più giovane Feliciano Lopez. In sessione serale ecco in campo Alexander Zverev, opposto a Marin Cilic nel match più atteso della serata, Grigor Dimitrov, che se la vedrà con il servizio di Ivo Karlovic, e Stan Wawrinka, alla prima con l'imprevedibile transalpino Benoit Paire. I risultati del mercoledì al Mutua Open di Madrid:

Cuevas - Mahut 5-7 6-4 6-4

Berdych (11) - Haase 7-6(5) 6-3

Raonic (5) - Muller 6-4 6-4

Kyrgios (16) - Harrison 6-3 6-3

Fognini - Nadal (4) 6-7(3) 6-3 4-6

Nishikori (6) - Schwartzman 1-6 6-0 6-4

Ferrer - Tsonga (10) walkover

Simon - Lopez 3-6 6-3 6-7(3)

Almagro (WC) - Djokovic (2) 1-6 6-4 5-7

In aggiornamento