ATP Madrid - Il programma di giovedì: Murray - Coric, Kyrgios sfida Nadal, Djokovic - F.Lopez - Source: Clive Rose/Getty Images Europe

Entra nel vivo il torneo maschile. A Madrid, ottavi di finale, i migliori sono ancora della partita. Djokovic, dopo un alterno debutto con Almagro, incrocia il veterano Feliciano Lopez. Nove precedenti, otto successi per Nole. Un solo passaggio su terra, a Belgrado nel 2011. W di Djokovic in finale. Il serbo, ex numero uno del mondo, parte ovviamente favorito, Feliciano Lopez, con il suo tennis spregiudicato, può acuire le attuali lacune di Djoko.

A seguire, Andy Murray. Approccio soft con Copil, ora la strada si fa impervia. Borja Coric è un talento di nuova generazione, forgiato sulla terra. Sigillo a Marrakech nella stagione corrente, può mettere in difficoltà il britannico. 2-1 Murray al momento.

Rafael Nadal è l'uomo più atteso sul Manolo Santana. Ieri, lotta di nervi e carattere con Fognini, tre ore per superare l'ostacolo italiano. Rafa è imbattuto da diverse partite - due titoli consecutivi su questa superficie - ma oggi deve alzare il livello di guardia. Al suo cospetto l'ammazzagrandi, Nick Kyrgios. Il contesto, polvere e pallina più lenta, favorisce il maiorchino, ma Kyrgios ha colpi definitivi.

Sull'Arantxa Sanchez, primi battiti maschili con Nishikori - Ferrer. Incontro n.13, guida 8-4 Nishikori. Ultima sfida qui a Madrid, nel 2015, 64 62 per il nipponico. Nel 2014, sempre nel torneo spagnolo, ancora Kei sull'altare. Ferrer raggiunge il terzo turno fresco, in virtù del forfait di Tsonga, per Nishikori rincorsa vincente con Schwartzman. Dimitrov - Thiem è invece match di cartello. Tennis di gala, elegante, armonico, futuribile. In stagione, a Brisbane, assolo bulgaro, il rosso può rimescolare le carte. Thiem è reduce dalla finale di Barcellona, Dimitrov appare in crescita (ok con Kohlschreiber e Karlovic).

Sul 3, infine, ultimi rintocchi. Raonic - finale ad Istanbul - trova Goffin, duello di stile, la potenza del primo sbatte sulle variazioni del secondo. A.Zverev, rinvigorito dal titolo di Monaco, punta a cancellare la negativa tradizione con Berdych (5-1 per il ceco all'alba della partita odierna). Cuevas - Paire, poi, a rifinire il programma.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 2:00 PM

3RD RD Feliciano Lopez VS (2) Novak Djokovic

3RD RD (1) Andy Murray VS (LL) Borna Coric

NOT BEFORE 8:00 PM

3RD RD (16) Nick Kyrgios VS (4) Rafael Nadal

ARANTXA SANCHEZ VICARIO STARTS AT 12:00 NOON

3RD RD (6) Kei Nishikori VS David Ferrer

3RD RD (12) Grigor Dimitrov VS (8) Dominic Thiem

ESTADIO 3 STARTS AT 12:00 NOON

3RD RD (5) Milos Raonic VS (9) David Goffin

NOT BEFORE 4:00 PM

3RD RD (11) Tomas Berdych VS Alexander Zverev

3RD RD Benoit Paire VS Pablo Cuevas