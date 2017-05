Atp Madrid, Murray crolla contro Coric. Ai quarti Djokovic e Nishikori, Thiem piega Dimitrov

Borna Coric oggi a Madrid. Fonte: Twitter

Si chiude agli ottavi di finale l'avventura di Andy Murray al Mutua Open di Madrid, secondo Master 1000 stagionale su terra rossa. Il britannico, numero uno al mondo, cede il passo di fronte al lucky loser croato Borna Coric, in una partita durata due set, piena zeppi di errori da parte dello scozzese, lontano parente del giocatore ammirato nell'ultima parte del 2016. Buona invece la prestazione di Coric, che si toglie una grande soddisfazione in un match condotto dall'inizio alla fine. Per un Murray che saluta Madrid, c'è invece un Novak Djokovic che si qualifica per i quarti: il serbo disputa una prova solida contro Feliciano Lopez, regolato in due set comunque combattuti.

Novak Djokovic. Fonte: Twitter

Il serbo affronterà domani Kei Nishikori, il nipponico che ha vinto e convinto contro un altro spagnolo, il veterano David Ferrer. Bella vittoria anche per il belga David Goffin, che si sbarazza in due set di un Milos Raonic poco a suo agio sulla terra rossa di Madrid, battuto nettamente con lo score di 6-4 6-2. Prosegue invece la sua marcia il vincitore di Monaco di Baviera, il giovane tedesco Alexander Zverev che, dopo aver eliminato ieri Marin Cilic, estromette dal torneo un'altra testa di serie, il ceco Tomas Berdych, numero undici del seeeding madrileno. Ai quarti anche l'uruguaiano Pablo Cuevas, che sconfigge il francese Benoit Paire in un match altalenante. In sessione serale spazio al match più atteso della giornata, quello tra Rafa Nadal e Nick Kyrgios, preceduto da un incontro altamente spettacolare, deciso al tie-break (11-9 lo score) del terzo set: dopo due ore e mezza di gioco (e cinque match points salvati) è l'austriaco Dominic Thiem a spuntarla sul bulgaro Grigor Dimitrov. I risultati degli ottavi di finale del Mutua Open di Madrid:

Murray (1) - Coric (LL) 3-6 3-6

Dimitrov (12) - Thiem (8) 6-4 4-6 6-7(9)

Paire - Cuevas 5-7 6-0 1-6

Berdych (11) - A. Zverev 4-6 4-6

Raonic (5) - Goffin (9) 4-6 2-6

Nishikori (6) - Ferrer 6-4 6-3

Lopez - Djokovic (2) 4-6 5-7