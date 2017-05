ATP Madrid - Il programma di venerdì: Djokovic - Nishikori, Goffin sbarra la strada a Nadal - Source: Clive Rose/Getty Images Europe

Quarti di finale, a livello ATP, sul rosso di Madrid. Novak Djokovic, seconda testa di serie del torneo, la più alta in grado dopo la prematura eliminazione di Andy Murray, apre le danze sul Manolo Santana con Kei Nishikori. Pronostico non scontato, l'alterno momento di Nole spalanca le porte a possibili sorprese. I precedenti dicono Djokovic ed anche in modo netto. 11-2, 4-0 se si parla di terra battuta. Lo scorso anno, qui a Madrid, 63 76 in semifinale. Ottavi in carrozza con Feliciano Lopez per Djoko, successo in due con Ferrer per Nishikori.

Rafa Nadal attende, invece, David Goffin. Dopo i problemi con Fognini - febbre, antibiotici ed un Fognini di lusso - la prestazione perfetta con un Kyrgios in difetto. Ora, Rafa ritrova Goffin, a Monte-Carlo atto finale del torneo, 63 61 per lo spagnolo, con un punto contestato a spostare l'inerzia della partita nel corso del primo set. Il belga, puntuale con Raonic, medita vendetta. Difficile.

In serata, Dominic Thiem, sigillo in rimonta con Dimitrov, duella con il LL Borna Coric. Titolo a Marrakech, poi tre eliminazioni al primo turno. A Madrid, il ritorno del croato, bravo a cogliere le aperture di un Murray in evidente stato di confusione. A Miami, in stagione, W Coric.

Il programma si completa con il match sull'Arantxa Sanchez tra Cuevas e A.Zverev. Il teutonico, sbloccato dal titolo a Monaco, appare in palla - importante il doppio assolo con bombardieri come Cilic e Berdych - ma Cuevas è avversario temibile, specie sul rosso.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 PM

QF (6) Kei Nishikori VS (2) Novak Djokovic

NOT BEFORE 4:00 PM

QF (9) David Goffin VS (4) Rafael Nadal

NOT BEFORE 9:30 PM

QF (LL) Borna Coric VS (8) Dominic Thiem

ARANTXA SANCHEZ VICARIO STARTS AT 12:00 PM

NOT BEFORE 2:30 PM

QF Pablo Cuevas VS Alexander Zverev