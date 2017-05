Atp Madrid, Nadal batte Goffin e trova Djokovic. Fuori Zverev, ok Thiem

Rafa Nadal oggi a Madrid. Fonte: Mutua Open/Twitter

Rafa Nadal conferma anche a Madrid di essere il giocatore da battere sulla terra battuta. Sull'amato rosso del Mutua Open, secondo Master 1000 stagionale su questa superficie, il maiorchino si impone in due set sul belga David Goffin, approdando così in semifinale. Match a due facce quello disputato dal mancino di Manacòr contro un Goffin sempre in scia nel primo set, decisosi al tie-break dopo quasi un'ora di gioco (troppi gli errori del belga nel momento della verità). Tutto facile invece nel secondo parziale, con Nadal che scappa subito via e non si guarda più indietro, guadagnandosi la sfida di domani a Novak Djokovic. Il serbo, numero due al mondo, non è nemmeno dovuto scendere in campo oggi contro Kei Nishikori, a causa del forfait del suo avversario, k.o. per un problema al polso.

Pablo Cuevas. Fonte: MutuaOpen/Twitter

In semifinale anche l'uruguaiano Pablo Cuevas, che batte in tre set il giovane tedesco Alexander Zverev. Primo parziale dominato da Sascha, padrone del campo e in controllo di una sfida che però cambia a partire dal secondo set, quando proprio il tedesco accusa un prolungato passaggio a vuoto che gli costa un netto 6-0 e l'allungamento del match al terzo. Finale in volata, in cui è il sudamericano a mantenere i nervi saldi, mentre Zverev butta via l'opportunità di centrare la prima semifinale della carriera in un Master 1000 cedendo malamente il servizio nel decimo e ultimo gioco. In semifinale Cuevas incrocerà Dominic Thiem. L'austriaco, testa di serie numero otto del seeding, ha sconfitto in sessione serale il croato Borna Coric: 6-1 6-4 lo score in favore di Thiem, che ha dominato il primo set e gestito il secondo, contro un Coric che chiude comunque in maniera positiva la sua settimana. I risultati dei quarti di finale del Mutua Open di Madrid:

Coric (LL) - Thiem (8) 1-6 4-6

Cuevas - Zverev 3-6 6-0 6-4

Goffin (9) - Nadal (4) 6-7(3) 2-6

Nishikori (6) - Djokovic (2) walkover