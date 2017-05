ATP Roma 2017 - Il programma di domenica: derby azzurro tra Fognini e Berrettini - Source: Clive Rose/Getty Images Europe

Giornata ricca, al Foro, per quel che concerne il comparto maschile. Gli incontri di primo turno si alternano a match di qualificazione. Il programma più interessante sul campo centrale. Fernando Verdasco, KO a Madrid con A.Zverev, gioca con Donald Young. A seguire, derby azzurro. Fabio Fognini, reduce da un match punto a punto con Nadal nella capitale spagnola - diversi rimpianti, specie per l'esito del primo set - incrocia la racchetta con una speranza italiana, Matteo Berrettini. Infine, John Isner trova Ramos Vinolas. Favorito lo spagnolo, in virtù di superficie e momento di forma. Isner affronta il primo incontro dal torneo di Houston, Ramos ha in bacheca la finale di Monte-Carlo.

Nella Next Generation Arena, Anderson ed Escobedo lottano per un posto nel main draw, poi derby teutonico tra Mayer e Kohlschreiber. 3-2 per quest'ultimo nel conto dei precedenti, l'ultimo risale allo scorso anno. 63 62 a Monaco. Battuto da Dimitrov a Madrid, Kohlschreiber prova a trovare continuità. Il bombardiere Vesely duella, invece, con Evans.

Secondo squillo azzurro sul Pietrangeli. Tradizione negativa per Arnaboldi - W con Estrella Burgos - con Berlocq. L'argentino, specialista della terra, vanta tre successi a livello Challenger, l'atmosfera di casa può invertire il pronostico. Almagro - Dolgopolov è confronto interessante. Buoni riscontri con Djokovic, a Madrid, per Almagro. Sesta sfida, un'incollatura di vantaggio per lo spagnolo.

Sul 3, Struff - Istomin e Mannarino - Donaldson, sul 4, Bedene - Olivo e Bellucci - Monteiro.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Fernando Verdasco VS Donald Young

1ST RD Fabio Fognini VS (WC) Matteo Berrettini

1ST RD John Isner VS (14) Albert Ramos-Vinolas

NEXT GEN ARENA STARTS AT 12:00 NOON

Q-F (5) Kevin Anderson VS (10) Ernesto Escobedo

1ST RD Florian Mayer VS Philipp Kohlschreiber

1ST RD Jiri Vesely VS Daniel Evans

PIETRANGELI STARTS AT 11:00 AM

Q-F (6) Carlos Berlocq VS (WC) Andrea Arnaboldi

Q-F (7) Nicolas Almagro VS (13) Alexandr Dolgopolov

COURT 3 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (1) Jan-Lennard Struff VS (11) Denis Istomin

Q-F (2) Adrian Mannarino VS (8) Jared Donaldson

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (4) Aljaz Bedene VS Renzo Olivo

Q-F (3) Thomaz Bellucci VS Thiago Monteiro