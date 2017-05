ATP Roma 2017 - Derby a Fognini, sorpresa Isner - Source: Giuseppe Bellini/Getty Images Europe

Fabio Fognini conferma il buon momento di forma. Dopo il match di pari livello con Nadal - resa al terzo, non senza rimpianti, a Madrid - Fognini inizia la sua campagna al Foro con il connazionale Berrettini, giovane di belle speranze della scuola italiana. Non c'è sostanzialmente partita, ampio, al momento, il divario tra i due. Fognini si impone in due set, 61 63, e si regala, anche a Roma, un incontro di cartello. "Murray? Forse anche lui non è contento di incontrarmi..", così Fognini introduce la sfida al secondo turno con il primo giocatore del mondo.

Sorprende la caduta di Ramos Vinolas. Spagnolo, esperto della "materia", cade in tre con il bombardiere americano John Isner, non certo nella miglior condizione di carriera. Doppio tie-break, un set per parte, prima dell'accelerazione di Isner nel parziale decisivo, chiuso 6 giochi a 1. Verdasco, con periodico 63, batte Young, mentre Vesely passeggia con Evans.

Ieri, ultimi match di qualificazione. Struff, prima testa di serie, sfrutta il ritiro, nel corso del secondo set, dell'uzbeko, Istomin. 62 Struff il primo, 55 nel secondo. Mannarino controlla Donaldson, Thiago Monteiro, invece, prevale nello scontro brasiliano con Bellucci. Kevin Anderson doma Escobedo - 62 63 - Bedene trafigge Olivo - 63 64. Infine, Berlocq non lascia scampo ad un Arnaboldi pimpante soprattutto nel secondo parziale, mentre Almagro sfrutta la terra per fermare Dolgopolov.

Risultati

ROUND OF 64

[USA] John Isner DEFEATS (14) [ESP] Albert Ramos-Vinolas 67(4) 76(4) 61

[ITA] Fabio Fognini DEFEATS (WC) [ITA] Matteo Berrettini 61 63

[ESP] Fernando Verdasco DEFEATS [USA] Donald Young 63 63

[CZE] Jiri Vesely DEFEATS [GBR] Daniel Evans 63 61

2ND ROUND QUALIFYING

(1) [GER] Jan-Lennard Struff DEFEATS (11) [UZB] Denis Istomin 62 55 (RET)

(2) [FRA] Adrian Mannarino DEFEATS (8) [USA] Jared Donaldson 64 61

[BRA] Thiago Monteiro DEFEATS (3) [BRA] Thomaz Bellucci 63 76(3)

(4) [GBR] Aljaz Bedene DEFEATS [ARG] Renzo Olivo 63 64

(5) [RSA] Kevin Anderson DEFEATS (10) [USA] Ernesto Escobedo 62 63

(6) [ARG] Carlos Berlocq DEFEATS (WC) [ITA] Andrea Arnaboldi 61 75

(7) [ESP] Nicolas Almagro DEFEATS (13) [UKR] Alexandr Dolgopolov 75 64