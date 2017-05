ATP Roma 2017, il programma di lunedì: Seppi sfida Almagro, Troicki - Napolitano, Del Potro - Dimitrov il clou

Source: Matthew Stockman/Getty Images North America

Ieri, il successo di Fognini su Berrettini, in uno scontro in salsa tricolore. Quest'oggi, a Roma, altri azzurri in campo, protagonisti al Foro. Il campo centrale accoglie Andreas Seppi. Match non semplice, Andreas affronta un Almagro reduce da un buon percorso di qualificazione - W con Dolgopolov - e in generale in un periodo di discreta forma. Quarto confronto tra i due, avanti Seppi, 2-1. L'ultima sfida risale al Roland Garros del 2013, sigillo spagnolo nell'occasione.

In precedenza, Tomas Berdych. Fuori con A.Zverev a Madrid, trova nella capitale il fratello Mischa. Curiosità: nel 2009, a Roma, vittoria del tedesco ai danni del ceco, 75 al terzo. Favorito Berdych, ma Zverev non è nuovo a colpi di mano. Il clou in serata, torna Del Potro ed è subito match di cartello, con il bulgaro Dimitrov. Quattro affermazioni per Delpo, tutte però su superficie veloce. La terra inibisce la forza dell'argentino ed esalta al contempo la qualità del bulgaro, Dimitrov, però, attraverso una fase difficile, come conferma l'inopinata caduta con Thiem a Madrid, a un passo dal successo.

Nella Next Generation Arena, il colosso Querrey - bravo ieri a liquidare Bellucci - incrocia la racchetta con Pouille. Unico precedente lo scorso anno a Madrid, assolo americano. Goffin, invece, nuovamente battuto da Nadal a Madrid, attende il LL Bellucci. 2-2 al momento, sorriso brasiliano ai recenti giochi olimpici. Parte in vantaggio, sulla carta, il folletto belga. Harrison - Donaldson a completare il programma.

Sul Pietrangeli, seconda freccia di casa Italia. Stefano Napolitano trova il temibile Troicki, semifinalista ad Istanbul. Sousa gioca con Edmund, sull'uno, Tomic - Struff e Haase - Berlocq. Sul due, Mager - Bedene e Mayer - Monteiro.

Programma

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (12) Tomas Berdych VS Mischa Zverev

1ST RD (Q) Nicolas Almagro VS (WC) Andreas Seppi

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD Juan Martin del Potro VS (10) Grigor Dimitrov

NEXT GEN ARENA STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Sam Querrey VS (11) Lucas Pouille

1ST RD (9) David Goffin VS (LL) Thomaz Bellucci

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD Ryan Harrison VS (LL) Jared Donaldson

PIETRANGELI STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Viktor Troicki VS (WC) Stefano Napolitano

1ST RD Joao Sousa VS Kyle Edmund

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Jan-Lennard Struff VS Bernard Tomic

1ST RD Robin Haase VS (Q) Carlos Berlocq

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (WC) Gianluca Mager VS (Q) Aljaz Bedene

1ST RD Florian Mayer VS (Q) Thiago Monteiro