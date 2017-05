Atp Roma, subito fuori Pouille. Si salva Goffin, male gli azzurri

David Goffin oggi a Roma. Fonte: Twitter

Lunedì negativo per i colori azzurri agli Internazionali BNL d'Italia, dove da ieri si disputano gli incontri di primo turno del terzo Master 1000 stagionale sulla terra battuta. Nella cornice del Foro Italico di Roma, esce infatti subito di scena Andreas Seppi. L'altoatesino, a cui gli organizzatori avevano concesso una wild card, è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Nico Almagro, che ora incrocerà il connazionale Rafa Nadal. K.o. anche Gianluca Mager e Stefano Napolitano: occasione sprecata per il primo, costretto al ritiro dopo essere stato avanti di un set e di un break contro il britannico Aljaz Bedene. Niente da fare invece per il secondo, regolato in due parziali dal serbo Viktor Troicki. Tra le teste di serie, da segnalare l'eliminazione del francese Lucas Pouille, numero undici del seeding capitolino e semifinalista la scorso anno, battuto a suon di aces e di tie-break dal bombardiere americano Sam Querrey.

Avanza invece, seppur a fatica, il belga David Goffin, a lungo in difficoltà contro il brasiliano Thomaz Bellucci, ma poi in grado di far svoltare il match nella sua direzione nel momento chiave del secondo set. Vince pure il ceco Tomas Berdych, che si sbarazza del tedesco Mischa Zverev, mentre va ancora k.o. l'australiano Bernard Tomic, piegato dal qualificato teutonico Jan-Lennard Struff. Si qualificano poi per il secondo turno l'argentino Carlos Berlocq (regolato l'olandese Robin Haase), il britannico Kyle Edmund (6-3 6-4 al portoghese Joao Sousa) e l'altro tedesco Florian Mayer (in scioltezza sul brasiliano Monteiro). In sessione serale ecco il match più atteso della giornata: sul centrale si sfidano infatti il bulgaro Grigor Dimitrov e l'argentino Juan Martìn Del Potro. Programma che verrà completato con il derby a stelle e strisce tra Ryan Harrison e Jared Donaldson. I risultati del lunedì degli Internazionali d'Italia edizione 2017:

Troicki - Napolitano (WC) 7-6(1) 6-2

Berdych (12) - M. Zverev 7-6(7) 6-4

Haase - Berlocq (Q) 3-6 5-7

F. Mayer - Monteiro (Q) 6-4 6-2

Goffin (9) - Bellucci (LL) 6-7(5) 6-3 6-4

Struff (Q) - Tomic 6-7(8) 6-1 6-4

Querrey - Pouille (11) 7-6(6) 7-6(8)

Almagro (Q) - Seppi (WC) 7-6(6) 6-3

Sousa - Edmund 3-6 4-6

Mager (WC) - Bedene (Q) 7-6(3) 4-6 0-3

