ATP Roma 2017, il programma di martedì: Fognini - Murray in serata

L'Italia della racchetta si aggrappa a Fognini e Vinci. Ieri, bilancio estremamente negativo, una conferma delle attuali difficoltà del movimento. Fabio, dopo il buon riscontro madrileno, trova al Foro il primo giocatore del mondo. Murray, in versione ridotta in questa stagione, KO con Coric in Spagna, cerca risposte nella capitale italiana, ma Fognini può insinuarsi nelle debolezze britanniche. 3-2 il conto dei precedenti, lo scorso anno a Rio assolo di Murray. Il campo principale ospita anche la seconda testa di serie, Novak Djokovic. Maltrattato da Nadal a Madrid, Nole riaccende i motori con Bedene. Un esordio accomodante, ma la versione migliore di Djoko è ancora lontana. Goffin, in difficoltà con Bellucci, trova invece Verdasco. Tra i due, uno scontro a Doha in stagione, sigillo di Verdasco.

Nella Next Generation Arena, il semifinalista di Madrid, Cuevas, affronta Mannarino, Zverev, al titolo a Monaco, ma alterno la scorsa settimana, duella con Anderson, bravo a superare il labirinto di qualificazione. Infine, Cilic lotta con l'americano Harrison. Derby tra veterani sul Pietrangeli, Ferrer incrocia la racchetta con il connazionale Feliciano Lopez. Kyrgios, al rientro a Madrid, "scruta" Bautista Agut, sorpreso nel medesimo torneo dal bombardiere Karlovic.

Haas - Escobedo sull'uno, Berdych gioca con lo specialista Berlocq. Sul due, Sock - Schwartzman e Mahut - Paire. A completare il quadro, due incontri sul 4, Isner - positivo al via - prova a replicare con Mayer, Simon - Carreno Busta è match sulla carta aperto.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (9) David Goffin VS Fernando Verdasco

2ND RD (Q) Aljaz Bedene VS (2) Novak Djokovic

NOT BEFORE 9:00 PM

2ND RD (1) Andy Murray VS Fabio Fognini

NEXT GEN ARENA STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Adrian Mannarino VS Pablo Cuevas

1ST RD (Q) Kevin Anderson VS (16) Alexander Zverev

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD Ryan Harrison VS (6) Marin Cilic

PIETRANGELI STARTS AT 11:00 AM

1ST RD David Ferrer VS Feliciano Lopez

1ST RD Nick Kyrgios VS Roberto Bautista Agut

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (LL) Ernesto Escobedo VS (PR) Tommy Haas

2ND RD (12) Tomas Berdych VS (Q) Carlos Berlocq

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (13) Jack Sock VS Diego Schwartzman

1ST RD Nicolas Mahut VS Benoit Paire

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (15) Pablo Carreno Busta VS Gilles Simon

2ND RD Florian Mayer VS John Isner