Atp Roma, non sbagliano Zverev e Goffin. Ok anche Cuevas e Sock

Alexander Zverev. Fonte: Twitter

Terza giornata di tennis agli Internazionali BNL d'Italia, con esordio nel torneo di diverse teste di serie. Si qualifica già per gli ottavi di finale di Roma, nel teatro del Foro Italico, il belga David Goffin, che supera in rimonta il mancino spagnolo Fernando Verdasco. Buono l'esordio per un altro reduce dai quarti di finale del Master 1000 di Madrid, il giovane tedesco Alexander Zverev, che disinnesca a fatica il sudafricano Kevin Anderson. Bene anche l'uruguaiano Pablo Cuevas, vincitore in due set sul francese Adrian Mannarino.

David Goffin. Fonte: Twitter

Tra le teste di serie, da segnalare i successi dell'americano Jack Sock, contro il terraiolo argentino Diego Schwartzman, e dello spagnolo Pablo Carreno Busta, che regola con un doppio 6-3 il transalpino Gilles Simon. Al secondo turno anche Benoit Paire, che si aggiudica il derby con il connazionale Nicolas Mahut, e il superveterano David Ferrer, che vince la sfida tutta spagnolo con Feliciano Lopez. Nella seconda parte del pomeriggio in campo Novak Djokovic, numero due al mondo, atteso dal britannico Aljaz Bedene, mentre il piatto forte di giornata è rappresentato dalla sfida tra lo scozzese Andy Murray e l'azzurro Fabio Fognini. I risultati:

Anderson (Q) - A. Zverev (16) 4-6 6-4 4-6

Escobedo (LL) - Haas 0-6 6-4 6-7(1)

Mahut - Paire 3-6 4-6

Goffin (9) - Verdasco 3-6 6-3 6-2

Mannarino (Q) - Cuevas 4-6 6-7(2)

Sock (13) - Schwartzman 6-4 1-6 7-5

Ferrer - Lopez 4-6 6-3 6-1

Carreno Busta (15) - Simon 6-3 6-3