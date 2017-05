ATP Roma 2017, il programma di mercoledì: Nadal alla prima romana, in campo anche Nishikori e Wawrinka

Source: Denis Doyle/Getty Images Europe

Il debutto di Rafa Nadal. Il maiorchino, fin qui imbattuto nella sua campagna su terra - Monte-Carlo, Barcellona e Madrid in sequenza - gioca sul centrale con il connazionale Almagro. Incontro n.16, l'unico successo di Almagro a Barcellona, nel 2014. Lo scorso anno, a Rio, 63 75 Rafa. Per Almagro, buon percorso di qualificazione e primo turno con Seppi. Periodo positivo, ma Nadal è muro insormontabile. In precedenza, interessante valutare la forma di Kei Nishikori. Ritiro a Madrid prima del match con Djokovic, ora torna in campo con Ferrer. Il nipponico guida 9-4 la rivalità. La scorsa settimana, 64 63 Kei nella capitale spagnola. Infine, in serata, Stan Wawrinka. Occasione di riscatto, Wawrinka trova nuovamente Paire, dopo la caduta al Mutua Madrid Open.

Nella Next Generation Arena, Del Potro, dopo il braccio di ferro vincente con Dimitrov, affronta Edmund, Thiem - Cuevas è invece scontro da rosso, un remake della semi di Madrid, nell'occasione sigillo austriaco. Thiem viene da due finali consecutive - Barcellona e Madrid appunto - e punta a consolidare il suo status ad alto livello. Sul medesimo rettangolo, Struff - Querrey.

Sul Pietrangeli, il talentino A.Zverev - primo turno positivo con Anderson - duella con Troicki, il bombardiere Raonic pesca dal cilindro il veterano Haas. Infine, sull'uno, Sock - Vesely e il derby spagnolo tra Carreno e Bautista Agut.

Il programma

CENTRALE STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (7) Kei Nishikori VS David Ferrer

2ND RD (Q) Nicolas Almagro VS (4) Rafael Nadal

NOT BEFORE 7:30 PM

2ND RD (3) Stan Wawrinka VS Benoit Paire

NEXT GEN ARENA STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 12:00 NOON

2ND RD Kyle Edmund VS Juan Martin del Potro

2ND RD (8) Dominic Thiem VS Pablo Cuevas

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (Q) Jan-Lennard Struff VS Sam Querrey

PIETRANGELI STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Viktor Troicki VS (16) Alexander Zverev

2ND RD (PR) Tommy Haas VS (5) Milos Raonic

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (13) Jack Sock VS Jiri Vesely

2ND RD (15) Pablo Carreno Busta VS Roberto Bautista Agut