Atp Ginevra, ok Wawrinka e out Isner. A Lione vince Raonic, fuori Del Potro

Juan Martìn Del Potro in azione a Lione. Fonte: ParcAraOpen/Twitter

Si allineano ai quarti di finale i tabelloni di Ginevra e Lione, tornei Atp 250 in corso di svolgimento questa settimana e in preparazione al Roland Garros di Parigi. Diverse le sorprese, verificatesi sia sulla terra rossa svizzera che su quella francese.

GINEVRA

Tutto facile all'esordio per il detentore del titolo e testa di serie numero uno del seeding, il padrone di casa (nativo di Losanna) Stan Wawrinka. L'elvetico ha debuttato infatti con una sgambata di pochi minuti contro il brasiliano Rogerio Dutra Silva, ritiratosi sul punteggio di 5-2 in suo sfavore nel corso del primo set. Eliminato invece il numero quattro del tabellone, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, sconfitto a sorpresa dal russo Andrey Kuznetsov. Fuori anche il semifinalista di Roma, l'americano John Isner, piegato in tre set dal redivivo tedesco Mischa Zverev. Stati Uniti che possono però sorridere per i successi di Steve Johnson e Sam Querrey, vincitori rispettivamente dei match contro l'argentino Horacio Zeballos e il croato Franko Skugor. Prosegue intanto il calvario del serbo Janko Tipsarevic, costretto al ritiro durante il suo incontro con il tedesco Cedrik-Marcel Stebe. I risultati:

Wawrinka (1) - Dutra Silva 5-2 ritiro

Skugor (Q) - Querrey (6) 2-6 3-6

Ramos-Vinolas (3) - Kuznetsov 5-7 1-6

Stebe (LL) - Tipsarevic (WC) 6-4 0-1 ritiro

Johnson (5) - Zeballos 6-1 6-3

M. Zverev (Q) - Isner (4) 6-4 6-7(5) 6-3

LIONE

Non sbaglia all'esordio a Lione il canadese Milos Raonic, che si sbarazza in due set dell'imprevedibile uzbeko Denis Istomin. Avanti in rimonta anche due teste di serie francesi, Jo-Wilfried Tsonga e Gilles Simon, che si salvano al terzo parziale rispettivamente contro l'argentino Carlos Berlocq e contro il britannico Kyle Edmund. Fuori a sorpresa invece Juan Martin Del Potro: il gigante di Tandil è stato battuto con lo score di 7-6 6-4 dal qualificato portoghese Gastao Elias. Ai quarti anche il giovane russo Karen Kachanov, che si sbarazza in due parziali dell'australiano Jordan Thompson. In sessione serale, in campo il ceco Tomas Berdych,che supera il giovane sudcoreano Hyeon Chung. I risultati:

Raonic (1) - Istomin 6-4 6-3

Elias (Q) - Del Potro (6) 7-6(0) 6-4

Berdych (3) - Hyeon Chung (Q) 6-3 7-5

Edmund (Q) - Simon (5) 6-3 5-7 4-6

Thompson - Kachanov 2-6 6-7(3)

Berlocq - Tsonga (2) 7-6(2) 2-6 3-6