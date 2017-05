ATP Ginevra, il programma di giovedì: quarti di finale, Querrey sfida Wawrinka - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Quarti di finale sul rosso di Ginevra. Steve Johnson, quinta testa di serie, apre la giornata, di fronte il qualificato M.Zverev. Di Zverev, ieri, la principale vittoria, contro John Isner, reduce da un ottimo percorso romano. Tennis d'attacco, fondato su servizio e colpi a rete, giocatore che toglie spazio e tempo, può mettere in difficoltà l'americano, perfetto contro lo specialista Zeballos. Kei Nishikori attende invece Kevin Anderson. Il sudafricano - tre set con Donaldson - attraversa un buon momento di forma e può incrinare le labili certezze del nipponico, comunque più adatto a contesto e superficie. Dopo l'affermazione con Kukushkin, Kei vuol rinsaldare il vantaggio nel testa a testa con Anderson. 4-1 al momento, quella odierna è la prima fermata in rosso.

Stan Wawrinka, prima testa di serie, favorito nel turno precedente dal ritiro di Dutra Silva - 52 Wawrinka poi lo stop - trova il gigante Querrey. Un veterano, dotato di grande forza e potente servizio. Ultimo incrocio al Queen's, nel 2014, sulla terra Wawrinka ha spazio di manovra, ma non deve sottovalutare un giocatore comunque solido come Querrey.

Infine, Kuznetsov - Stebe. Il russo cavalca il successo con Ramos, Stebe - dentro da LL - è una sorpresa ai quarti. Sigillo con Struff, poi il ritiro di Tipasarevic, può regalarsi un'ulteriore gioia.

Il programma

NOT BEFORE 1:15 PM

QF (5) Steve Johnson VS (Q) Mischa Zverev

QF Kevin Anderson VS (2) WC Kei Nishikori

NOT BEFORE 6:00 PM

QF (1) WC Stan Wawrinka VS (6) Sam Querrey

QF Andrey Kuznetsov VS (LL) Cedrik-Marcel Stebe