ATP Lione 2017, il programma di giovedì: quarti di finale, Raonic - Elias, c'è anche Tsonga

Source: Gareth Copley/Getty Images Europe

Come a Ginevra, anche a Lione è tempo di quarti. Alle ore 11, prima partita, due novità. Basilashvili - fresco di successo con Seppi, dopo l'exploit con Coric - trova il qualificato Kicker, puntuale con l'alterno Kyrgios. Jo Tsonga, idolo di casa, "osserva" il ventunenne russo Khachanov, bravo a domare uno specialista come Olivo e a seguire Thompson. Per Tsonga, ieri, sigillo in rimonta con Berlocq. Un ingresso in punta di piedi dopo il ritiro a Madrid.

Milos Raonic, prima testa di serie, affronta il secondo impegno francese con Gastao Elias. 64 63 ad Istomin per entrare nel torneo. Elias, perfetto nel cogliere le imperfette condizioni di Del Potro, punta a stuzzicare il canadese. Un solo precedente, in un futures canadese del 2009 (Raonic in tre).

Chiude il confronto tra Berdych e Simon. Match numero quattordici tra i due, il transalpino ha una lunghezza di vantaggio. Solo una fermata sulla terra, nel 2006, a Monte-Carlo, 64 al terzo Simon. Bravo, Berdych, a fermare l'ascesa del giovane Chung, in evidenza su questa superficie nelle scorse settimane. Per Simon, invece, terza partita a Lione. Approccio con il talento Medvedev, poi ritorno vincente con Edmund.

Il programma

COURT ESPERANCE BANLIEUES STARTS AT 11:00 AM

QF Nikoloz Basilashvili VS (Q) Nicolas Kicker

QF Karen Khachanov VS (2) Jo-Wilfried Tsonga

QF (1) Milos Raonic VS (Q) Gastao Elias

NOT BEFORE 6:00 PM

QF (3) WC Tomas Berdych VS (5) WC Gilles Simon