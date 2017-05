ATP - Ginevra e Lione, il programma delle semifinali

Foto: ATP

Ginevra

Sul rosso di Ginevra, tempo di semifinali. I due principali interpreti del torneo, Stan Wawrinka e Kei Nishikori, approdano al penultimo atto non senza fatica. Il nipponico ferma l'ascesa di Anderson, cancellando tre palle match. Wawrinka deve condurre corsa di rimonta con Querrey, dopo uno stentato avvio. Il pronostico, oggi, pende dalla parte dei due, ma le sorprese non sono da escludere, specie nel match che apre il programma, quello tra Nishikori e M.Zverev. Il maggiore dei fratelli Zverev - Isner e Johnson le ultime vittime - ha un tennis d'attacco che può colpire un Nishikori non sempre puntuale. Primo incrocio in carriera.

Wawrinka e Kuznetsov duellano, invece, per la terza volta. Un successo per parte, sul veloce, nel 2016. Buon percorso per il russo. Ad aprire Bellucci, poi Ramos ed infine il carneade Stebe. Wawrinka è di altra pasta.

NOT BEFORE 2:00 PM

SF (Q) Mischa Zverev VS (2) WC Kei Nishikori

SF (1) WC Stan Wawrinka VS Andrey Kuznetsov

Lione

Semifinali, anche a Lione. Un solo alfiere di casa, Jo Tsonga, due giocatori di primo piano, Raonic e Berdych, questo il menù odierno. Nessun problema, per Tsonga, al terzo turno, poco più di un allenamento con Khachanov. Parte in vantaggio anche con Basilashvili, georgiano non nuovo a buone cose in stagione. Coric e Seppi per guadagnarsi credibilità, Kicker per cogliere la semifinale.

L'attesa è ovviamente per Raonic - Berdych, fermata numero otto, guida 5-2 il canadese. Sul rosso, 1-1, a Roma, la scorsa settimana, sigillo Raonic, 63 62. Berdych, però, è in crescita, qui in Francia due affermazioni da sottolineare, per personalità e piglio. Lo schiaffo a Chung, la lezione a Simon, partita in equilibrio.

NOT BEFORE 2:30 PM

SF Nikoloz Basilashvili VS (2) Jo-Wilfried Tsonga

SF (1) Milos Raonic VS (3) WC Tomas Berdych