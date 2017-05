Atp Ginevra, Wawrinka in finale contro l'altro Zverev. A Lione Berdych stende Raonic

Tomas Berdych a Lione. Fonte: OpenParcAra/Twitter

Non brilla ma vince ancora a Ginevra Stan Wawrinka, idolo di casa e detentore del torneo, Atp 250 che si disputa sulla terra rossa. L'elvetico, che ha mostrato ancora una volta qualche balbettio di troppo in questa fase di stagione, si è qualificato infatti per la finale di domani, dopo aver battuto in due set combattuti (il secondo vinto al tie-break) il non certo irresistibile russo Andrey Kuznetsov. Ad attenderlo nell'ultimo atto dell'appuntamento ginevrino non ci sarà la testa di serie numero due del seeding svizzero, il giapponese Kei Nishikori. Il nipponico, ancora reduce dagli infortuni che ne hanno condizionato il rendimento in questo 2017, è stato infatti sconfitto da Mischa Zverev, fratello maggiore del Sascha vincitore a Roma solo cinque giorni, che si è imposto in tre set, confermandosi come la principale sorpresa del torneo. I risultati:

Wawrinka (1) - Kuznetsov 6-3 7-6(4)

M. Zverev (Q) - Nishikori (2) 4-6 6-3 3-6

Nel concomitante torneo di Lione, altro Atp 250 sulla terra rossa, fatica più del previsto ma rispetta il pronostico Jo-Wilfried Tsonga, numero due del tabellone. Il giocatore francese, già vincitore quest'anno a Marsiglia e Rotterdam (indoor), raggiunge un'altra finale stagionale, dopo aver piegato in tre set altalenanti il georgiano Nikoloz Basilashvili. Domani sfida al ceco Tomas Berdych (8-4 i precedenti in suo favore), che ha superato con un doppio tie-break la testa di serie numero uno, il canadese Milos Raonic, mai troppo a suo agio sulle superfici lente. I risultati:

Raonic (1) - Berdych (3) 6-7(5) 6-7(2)

Basilashvili - Tsonga (2) 2-6 6-3 1-6