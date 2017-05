ATP - Il programma delle finali: Wawrinka - Zverev a Ginevra, Berdych - Tsonga a Lione

Foto: ATP

Ginevra

Stan Wawrinka raggiunge l'atto finale, conferma il suo ruolo di favorito. Sfrutta, Wawrinka, un percorso accomodante. Il ritiro, in avvio, di Dutra Silva, nel corso del secondo parziale, poi Querrey e Kuznetsov, minacce relative. Nel pomeriggio, con il titolo in palio, affronta M.Zverev, competitivo per la prima volta in stagione sul rosso. Un cammino lungo, dal labirinto di qualificazione alla semifinale con Nishikori. Prima, l'esordio nel main draw con Haase e le vittorie con gli americani Johnson ed Isner. Il bilancio, tra Wawrinka e Zverev, è in equilibrio, un successo per parte, prima fermata sulla terra. Il contesto favorisce il tennis di Stan, pronto a rifinire la condizione in vista dell'appuntamento parigino, ma il tedesco è in palla e ha poco da perdere. Spettacolo alle porte.

NOT BEFORE 3:00 PM

F (1) WC Stan Wawrinka VS (Q) Mischa Zverev

Lione

Il campo conferma le impressioni della vigilia. Dopo i successi con Chung e Simon, Berdych cancella anche Raonic e sfida il padrone di casa Jo Tsonga, unico alfiere di Francia ancora della partita. Un nobile percorso per Berdych, un incedere alterno per Tsonga. Due sigilli al terzo, con Berlocq e Basilashvili, nel mezzo Khachanov. Oggi, incontro n.14 tra i due, netta la supremazia del ceco, 9-4. Nel 2017, doppio stop, a Doha e Rotterdam. A Doha, squillo Berdych, replica transalpina a Rotterdam. Sul rosso, 1-1. Favorito Berdych, ma pronostico aperto.

NOT BEFORE 2:30 PM

F (3) WC Tomas Berdych VS (2) Jo-Wilfried Tsonga