Atp, Tsonga trionfa a Lione su Berdych. Wawrinka si conferma a Ginevra

Jo-Wilfried Tsonga con il trofeo di Lione. Fonte: OpenParcAra/Twitter

A poche ore dall'inizio del Roland Garros di Parigi (al via domani), Jo-Wilfried Tsonga e Stan Wawrinka colgono due vittorie importanti in altrettanti tornei Atp 250, trionfando davanti al pubblico di casa. Tsonga supera infatti in due set in finale a Lione il ceco Tomas Berdych, mentre lo svizzero conferma il titolo a Ginevra, aggiudicandosi l'ultimo atto della manifestazione in rimonta sul tedesco Mischa Zverev.

Jo-Wilfried Tsonga. Fonte: WeAreTennis

Il primo set della finale di Lione segue l'andamento dei servizi. Entrambi i contendenti mantengono con buona disinvoltura i rispettivi turni di battuta, seguendo principalmente lo schema servizio e dritto. Sul 3-3 Berdych annulla una palla break con un bel rovescio lungolinea, avendo poco dopo a disposizione due set point consecutivi (15-40, 4-5 e servizio Tsonga). Occasioni che il ceco non converte, costringendosi a giocarsi il parziale al tie-break, dominato in lungo e in largo da padrone di casa transalpino (sette punti a due lo score in favore della testa di serie numero due). Lo spartito tecnico non cambia in un secondo set in cui non si vedono palle break fino all'ottavo gioco: qui è Berdych a doversi salvare con servizio e dritto per mantenere il punteggio in equilibrio. Tsonga continua comunque a martellare alla battuta, concedendo le briciole in risposta al rivale ceco, che sul 5-6 si fa rimontare da 30-0, perdendo gli ultimi quattro punti della finale (l'ultimo con un doppio fallo) e regalando così al francese il terzo titolo della sua stagione, dopo quelli vinti sul veloce indoor di Marsiglia e Rotterdam.

Berdych (3) - Tsonga (2) 6-7(2) 5-7

Match più vario a Ginevra, dove Mischa Zverev mischia le carte contro Stan Wawrinka. Tra palle tagliate e discese a rete improvvise, il tedesco si porta subito avanti di un break nel terzo game (perso a zero da Stan). Lo svizzero recupera immediatamente lo svantaggio, salvo tornare nuovamente a concedere la battuta con un errore non forzato di rovescio. Zverev prende fiducia, vince un paio di scambi spettacolari a rete, e chiude il primo set con lo score di 6-4 (non a caso con una volèe di dritto in avanzamento). Mischa non riesce però a convertire tre palle break consecutive in apertura di secondo parziale, ridando verve e colore all'avversario, che non si fa pregare e in un lampo si ritrova avanti 3-0, poi 4-1 e 5-2. Qui Zverev annulla un set point sul suo servizio, ma si deve arrendere nel game successivo: finale che si decide dunque al terzo. Wawrinka sfonda di rimbalzo, toglie ancora il servizio all'avversario sull'1-1, salvo farsi immediatamente sorprendere dal controbreak del fratello maggiore di Sascha. La serie di break consecutivi premia però ancora Stan, che approfitta delle difficoltà atletiche del teutonico per issarsi fino al 5-3, per aggiudicarsi infine la partita con l'ennesimo passante di dritto della sua giornata.

Stan Wawrinka a Ginevra. Fonte: Twitter

Wawrinka (1) - M. Zverev (Q) 4-6 6-3 6-3