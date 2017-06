ATP - Dimitrov e Berdych a Stoccarda, Cilic a s-Hertogenbosch - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Stoccarda

L'eliminazione di Roger Federer altera l'equilibrio nel torneo tedesco. Si completa quest'oggi il secondo turno, ingresso nella competizione per Berdych e Dimitrov. Il ceco affronta Bernard Tomic. Incrocio n.5, guida Berdych 4-0. 2-0 il conto in verde. Fuori al secondo turno a Parigi, Tomas vede nell'erba un'oasi di ristoro. Dimitrov - in affanno nella porzione in rosso - "pesca" il potente Janowicz. In apertura, Chardy - Lopez, 3-1 per lo spagnolo, costretto al ritiro prima del match ad Auckland nella stagione corrente. Infine, Paire - Gojowczyk.

CENTER COURT STARTS AT 11:00

2ND RD Jeremy Chardy VS Feliciano Lopez

NOT BEFORE 13:30

2ND RD (3) Tomas Berdych VS Bernard Tomic

2ND RD (PR) Jerzy Janowicz VS (2) Grigor Dimitrov

2ND RD Benoit Paire VS (Q) Peter Gojowczyk

s-Hertogenbosch

In Olanda, tocca alla prima e alla terza testa di serie. Il bombardiere croato Ivo Karlovic trova la wild card Kozlov - bel successo con Brown al primo turno - Cilic gioca invece con Tipsarevic. Percorso interessante in Francia per Cilic, KO ai quarti con Wawrinka. Marin guida 7-2 la rivalità con Tipsarevic, al Queen's, lo scorso anno, 64 62 Cilic. Sull'uno, Kokkinakis, rinfrancato dall'erba, duella con il qualificato Medvedev, sul due, Pospisil - Dolgopolov.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (3) Ivo Karlovic VS (WC) Stefan Kozlov

NOT BEFORE 12:30 PM

2ND RD (1) Marin Cilic VS Janko Tipsarevic

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (PR) Thanasi Kokkinakis VS (Q) Daniil Medvedev

COURT 2 STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 1:00 PM

2ND RD (Q) Vasek Pospisil VS Alexandr Dolgopolov