Atp Stoccarda, fuori Dimitrov. A s-Hertongebosch ok Cilic

Marin Cilic in campo oggi a s-Hertogenbosch. Fonte: RicohOpen/Twitter

Con gli incontri di singolare disputati oggi, i tabelloni dei tornei Atp 250 di Stoccarda e s-Hertogenbosch si allineano ai quarti di finale. Esordio con sconfitta alla Mercedes Cup, sull’erba tedesca, per il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero due del seeding, reduce da un periodo di stagione altalenante, e oggi sconfitto dall'imprevedibile polacco Jerzy Janowicz. Non sbaglia invece il numero tre di Stoccarda, il ceco Tomas Berdych, che si impone in due set sull'australiano Bernard Tomic. Si qualificano per i quarti in programma domani anche lo spagnolo Feliciano Lopez, vittorioso al terzo sul francese Jeremy Chardy, e il transalpino Benoit Paire, che regola il qualificato di casa Peter Gojowczyk. I risultati:

Berdych (3) - Tomic 7-6(4) 6-2

Chardy - Lopez 3-6 6-3 2-6

Paire - Gojowczyk (Q) 6-2 6-4

Janowicz (PR) - Dimitrov (2) 7-6(4) 6-3

Sull'erba olandese di s-Hertogenbosch buona la prima per il croato Marin Cilic, testa di serie numero uno del seeding, che si sbarazza in rimonta del redivivo serbo Janko Tipsarevic. Domani nei quarti Cilic affronterà il canadese Vasek Pospisil, che ha approfittato del ritiro dell'ucraino Alexandr Dolgopolov quando era avanti di un set e di un break. Un altro croato, il bombardiere Ivo Karlovic, non sbaglia al debutto contro lo statunitense Kozlov, mentre si chiude al secondo turno l'avventura dell'australiano Thanasi Kokkinakis, piegatoin due set dal russo Daniil Medvedev. I risultati dei match odierni al Ricoh Open:

Cilic (1) - Tipsarevic 6-7(6) 6-2 6-4

Pospisil (Q) - Dolgopolov 7-6(2) 4-2 ritiro

Karlovic (3) - Kozlov (WC) 6-4 6-1

Kokkinakis (PR) - Medvedev (Q) 3-6 6-7(3)