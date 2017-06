ATP - Il programma dei quarti a Stoccarda e s-Hertogenbosch - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Stoccarda

Campo aperto a Stoccarda. Attacco al re, l'impresa di Haas libera la scena, la caduta di Dimitrov mette ulteriore pepe al finale. Chiunque può ambire al trono tedesco, oggi i quarti. Berdych - Feliciano Lopez, confronto n.13, perfetta parità. Tocca a loro aprire sul centrale, alle 11. Kohlschreiber - dopo un prolungato braccio di ferro con Johnson - gioca con Pouille. Fresco il sigillo del tedesco a Rotterdam. La superficie lo favorisce, attenzione, però, al transalpino. Haas "pesca", dopo Federer, un altro veterano. M.Zverev, sesta testa di serie, un attaccante, match rapido, pochi scambi, erbivori da seguire. Infine, Paire - Janowicz, forse l'incontro meno nobile.

CENTER COURT STARTS AT 11:00

QF (3) Tomas Berdych VS Feliciano Lopez

NOT BEFORE 13:30

QF Philipp Kohlschreiber VS (4) WC Lucas Pouille

QF (WC) Tommy Haas VS (6) Mischa Zverev

NOT BEFORE 17:30

QF Benoit Paire VS (PR) Jerzy Janowicz

s-Hertogenbosch

Quarti anche in Olanda, con qualche certezza in più. Cilic rinvia l'amaro epilogo, batte in rimonta Tipsarevic e mantiene i gradi di primo attore. Attende Pospisil, reduce dal percorso di qualificazione e favorito dal ritiro di Dolgopolov al secondo turno (76 42 Pospisil poi lo stop). In precedenza, il giovane Zverev - wild card per giocare a s-Hertogenbosch - lotta con il LL Benneteau, sorpresa in verde. Lo scorso anno, a Marsiglia, assolo Zverev, 76 75. Sull'uno, Muller duella con Bedene, Karlovic carica il braccio per affrontare Medvedev.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 2:30 PM

QF (LL) Julien Benneteau VS (2) WC Alexander Zverev

QF (1) Marin Cilic VS (Q) Vasek Pospisil

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

QF (8) Aljaz Bedene VS (4) Gilles Muller

QF (3) Ivo Karlovic VS (Q) Daniil Medvedev