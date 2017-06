ATP - Il programma delle semifinali a Stoccarda e s-Hertogenbosch - Foto: ATP

Stoccarda

Saluta Stoccarda anche Tomas Berdych, la roulette tedesca giunge alla penultima tornata, senza le prime tre teste di serie. Per classifica, il favorito è Lucas Pouille, presente grazie ad una wild card ed ora in semifinale. Derby di Francia nel pomeriggio - non prima delle 16 - sfida il connazionale Paire. Dopo il buon successo con Kohlschreiber, scatta in vantaggio. In precedenza, F.Lopez, spagnolo atipico, incrocia la racchetta con M.Zverev. In stagione, a Montecarlo, assolo del teutonico, l'erba rimescola le carte, perché è superficie affine ad entrambi.

CENTER COURT STARTS AT 11:30 AM

NOT BEFORE 13:45

SF (6) Mischa Zverev VS Feliciano Lopez

NOT BEFORE 16:00

SF (4) WC Lucas Pouille VS Benoit Paire

s-Hertogenbosch

Discorso diverso in Olanda. Si segue l'ordine stabilito, oggi in campo le prime quattro forze del torneo. Gilles Muller prova a respingere il giovane Zverev. L'unico confronto al Challenger di Irving del 2015, 64 al terzo per il lussemburghese. Doppio sigillo con Mannarino e Benneteau, Zverev non sembra patire il passaggio dal rosso al verde. Cilic - Karlovic è invece lotta di potenza, bombardieri in grado di sfruttare la velocità del manto. Si fa preferire Cilic, avanti 3-2 nei confronti diretti. Nel 2016, perfetto equilibrio, un'affermazione per parte.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 3:00 PM

SF (4) Gilles Muller VS (2) WC Alexander Zverev

SF (1) Marin Cilic VS (3) Ivo Karlovic