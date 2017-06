ATP Queen's - Murray e Wawrinka guidano il tabellone, Kyrgios la mina vagante - Source: James Chance/Getty Images Europe

L'assenza di Nadal - lo spagnolo, dopo la cavalcata in rosso, punta a recuperare preziose energie prima del terzo Slam dell'anno - non toglie interesse al torneo londinese. Al Queen's, infatti, sono presenti diversi giocatori di spicco. Federer è ad Halle, come da tradizione, Murray e Wawrinka si spartiscono il dominio del tabellone. Il britannico insegue il primo acuto di stagione, procede con passo alterno, privo di certezze, non è oggi un numero uno. Sorteggio accomodante, almeno al via. Il connazionale Bedene, poi il bombardiere Querrey. Incerto l'accoppiamento di quarti. Tsonga - quinta testa di serie - avanza la sua candidatura (1T con Mannarino), ma Muller e Basilashvili non sono nuovi ad exploit.

Cilic - Isner è da fuochi d'artificio. In buona forma il croato, lotta di servizio, dritto e potenza, braccio di ferro, pochi punti a dividere vinti e vincitori. Chi esce indenne dai blocchi, prosegue con Johnson. Derby serbo tra Troicki e Tipsarevic, Kyrgios (9) può riaccendersi dopo la parentesi su terra. L'erba stimola il talento dell'australiano, mina vagante dell'edizione corrente.

Dimitrov - porzione sul veloce da top-5, poi il ritorno nel guscio sul rosso - deve cancellare rapidamente la debacle di Stoccarda. Affronta Harrison, a seguire Ward o un tennista proveniente dalle qualificazioni. Raonic osserva da vicino Kokkinakis, gioiellino martoriato dalla malasorte. Dopo il lungo stop, primi battiti in campo, prova a risalire la corrente. Favorito il canadese. In caso di sigillo, per Raonic, Medvedev o Mahut.

Wawrinka - travolto al Roland Garros da Nadal - sfida Feliciano Lopez. Incrocio pericoloso, perché lo spagnolo è in questo contesto giocatore di alto livello. Ai quarti, per Stan, Berdych. Il ceco deve regolare Darcis, per poi fronteggiare Edmund o un qualificato.

I probabili quarti

Murray - Tsonga

Cilic - Kyrgios

Dimitrov - Raonic

Wawrinka - Berdych