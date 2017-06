ATP Stoccarda e 's-Hertogenbosch, i risultati delle semifinali

Lopez - Fonte: @atpwoldtour / Twitter

Ultimi colpi, ultimi scambi, ultime battute. Nel sabato ATP si infuocano i prati verdi della Mercedes Cup - ATP 250 in programma a Stoccarda - e del Ricoh Open - ATP 250 in programma a s'Hertogenbosch. In Germania occhi puntati su Pouille, in Olanda giocano le quattro migliori teste di serie. Andiamo a scoprire i risultati odierni

ATP Stoccarda / Mercedes Cup

►Centre Court

Tutto in un colpo solo, si è svegliato di soprassalto ed ha iniziato a dettare legge. Inizia in Germania il 2017 di Feliciano Lopez, cultore del back di rovescio, del serve & volley, e giocatore camaleontico capace di adattarsi ad ogni superficie, soprattutto all'erba. Sulla propria strada Misha Zverev, altro giocatore votato al gioco di volo, al serve & volley, al tocco fatato che l'erba ti può regalare. Un match serrato, giocato sul filo di lana, con due prolungamenti. Il primo finisce nelle tasche del tedesco, il secondo in quelle iberiche. Un break nel terzo certifica la vittoria del belloccio originario di Toledo. La seconda semifinale vede sfidarsi - in un derby transalpino - Lucas Pouille e Benoit Paire. Il N°4 del seeding è un giocatore che rende molto sul veloce, adattabile anche all'erba. Dall'altro lato, l'estro ed il talento sopraffino di Benoit; showman in grado di estrarre perle dal cilindro. Talento che - purtroppo - non viaggia a braccetto con il fattore psicologico. Partita anch'essa tiratissima, decisa da pochi punti ed altrettante situazioni. La spunta il classe '94 che vince il tie-break del primo e chiude 7-5 nel secondo

►Risultati

[FRA] Lucas Pouille b. [FRA] Benoit Paire 76(5) 75

[ESP] Feliciano Lopez b. (6) [GER] Mischa Zverev 67(2) 76(4) 75

ATP 's-Hertogenbosch / Ricoh Open

►Centre Court

Le migliori semifinali possibili, lo spettacolo più bello che l'Olanda potesse desiderare. Le prime quattro teste di serie arrivano in coro all'atto pre finale. I primi a scendere in campo sono Alexander Zverev e Gilles Muller. La gioventù, il nuovo tennis che si fa strada, il gioco lavorato da fondo fatto di topspin ed accelerazioni fulminee opposto al gioco di tocco, al chip & charge, al dritto in chop. Insomma il presente contro il - nostalgico per alcuni - passato. Resiste nel primo set il tedesco, lo perde al tie-break e poi si scioglie nel secondo. Seconda ed ultima semifinale tra Marin Cilic ed Ivo Karlovic, i classici due big server croati. Marin bravo anche da fondo, Ivo che non disdegna la discesa a rete. Ennesima partita giocata sul filo di lana, risolta da Ivo nel tie-break del terzo set

►Risultati

[LUX] (4) Gilles Muller b. [GER] (2) WC Alexander Zverev 76(5) 62

[CRO] (3) Ivo Karlovic b. [CRO] (1) Marin Cilic 76(4) 57 76(2)