Atp Queen's, Del Potro costretto ad alzare ancora bandiera bianca

Juan Martin Del Potro saluta, virtualmente, gli Aegon Championship 2017. Dopo aver saltato il torneo di S-Hertogenbosch, l'argentino di Tandil è costretto a dare forfait anche al Queen's, antipasto ultimo di preparazione a Wimbledon: il sudamericano è ancora alle prese con l’infortunio all’inguine che ha condizionato le ultime prestazioni su terra rossa - a Roma tra le altre - e le settimane di preparazione al torneo londinese e, proprio per perfezionare la condizione fisica, ha preferito alzare bandiera bianca per un'altra settimana e limare gli ultimi dettagli.

Questo il tweet che ha annunciato il suo forfait.

L'assenza di Del Potro si aggiunge a quelle di Rafael Nadal, già annunciata da tempo, e a quella di Daniel Evans, padrone di casa che continua a lamentare un problema al polpaccio.

New entry - Il main draw del torneo inglese è stato dunque ribaltato dalle assenze di due tennisti sopracitati, con il board del torneo che ha annunciato le wild card e i nomi dei fortunati chiamati a partecipare al torneo: James Ward, il giovane australiano Thanasi Kokkinakis ed il britannico Cameron Norrie entreranno quindi in tabellone e saranno in campo a partire da domani.

Il direttore del torneo, Stephen Farrow, a margine della presentazione del main draw, ha così commentato le defezioni: "James e Thanasi hanno avuto delle difficoltà con i rispettivi infortuni negli ultimi anni e siamo onorati di dargli una possibilità di giocare agli Aegon Championship, entrando a far parte direttamente del main draw. James ha già fatto semifinale nel 2011, mentre Thanasi è uno dei talenti più cristallini del circuito e vederlo tornare a giocare sull'erba è un grande piacere. Speriamo nel frattempo che Del Potro ed Evans guariscano presto dai rispettivi guai fisici e di rivederli qui il prossimo anno".