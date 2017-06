ATP - Stoccarda e 's-Hertogenbosch, le finali

Google Plus

Foto: ATP

Stoccarda

Al termine della finale di doppio - inizio previsto alle ore 11 - a Stoccarda va in scena l'atto ultimo del torneo di singolare. A giocarsi la Mercedes Cup, Feliciano Lopez e Lucas Pouille, quest'ultimo presente al via grazie a una wild card. Incontro non certo nelle previsioni, dato il cast di partenza, con Federer alla testa di un pacchetto di estrema qualità. Il campo ha elevato la candidatura dei due protagonisti odierni, oggi chiamati al passo conclusivo.

Il torneo di Lopez si è illuminato fin dalle prime battute. La vittoria con Simon ha dato il là ad una serie di prestazioni sopra le righe. Chardy, ma soprattutto Berdych e un M.Zverev in condizione. Un turno in meno per Pouille, bravo a respingere Kohlschreiber, dopo l'avvio con Struff. Infine, ieri, il connazionale Paire.

Si tratta del terzo confronto tra i due. Lo scorso anno, un'affermazione per parte. A Vienna, vittoria al terzo per Feliciano, a Parigi replica in rimonta di Paire.

La prossima settimana fermata ad Halle per il francese, Lopez, invece, ha scelto il Queen's per avvicinare Wimbledon.

NOT BEFORE 13:00 / SINGLES FINAL

F Feliciano Lopez VS (4) WC Lucas Pouille

's-Hertogenbosch

Esperienza al potere. Due veterani battono un colpo, ribaltano il pronostico e bussano alla porta del Ricoh Open. 38 anni Ivo Karlovic, 34 Gilles Muller, quell'innata capacità di cogliere l'occasione, il momento. Il primo, al termine di una serrata lotta punto a punto, ha prevalso su Cilic, il secondo ha disinnescato il braccio libero e di talento del giovane Zverev.

La finale si presenta piuttosto incerta, perché entrambi sanno offrire il meglio su questa superficie. Si gioca sull'uno-due, fendenti risolutivi, poche concessioni allo scambio. Il parziale recita 3-1 Karlovic, 2-1 se si restringe il campo all'erba. Nel 2002, in fase di qualificazione, al Queens, sigillo di Ivo, vincente anche a Newport molti anni dopo. A 's-Hertogenbosch, invece, doppio tie-break Muller nella semi dello scorso anno. Dolce ricordo per il lussemburghese.

CENTRE COURT STARTS AT 12:00 NOON / WTA SINGLES FINAL

NOT BEFORE 2:30 PM / ATP SINGLES FINAL

F (3) Ivo Karlovic VS (4) Gilles Muller