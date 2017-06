ATP - Halle/Queen's - Il programma di lunedì - Source: James Chance/Getty Images Europe

Halle

In attesa di Federer, il Gerry Weber Open spalanca le porte ad alcune figure di spicco. Il match tra Monfils e Gasquet è tra i più attesi per quel che concerne il primo turno. Terzo incontro in programma sul Centrale, Monfils guida 8-6 la rivalità. Nella stagione corrente, a Marsiglia, 62 al terzo Gasquet, replica di Monfils a Parigi, complice il ritiro del connazionale. Nessun precedente su erba. Kohlschreiber, il padrone di casa, attende in apertura Sousa - favorito il tedesco - mentre la wild card Brown gioca con il qualificato Pospisil. Rintocchi in verde per Thiem, reduce dalla semifinale parigina. L'austriaco, quarta testa di serie, affronta Marterer, al main draw dopo il successo con Bublik.

STADION STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Joao Sousa VS Philipp Kohlschreiber

1ST RD (WC) Dustin Brown VS (Q) Vasek Pospisil

1ST RD (5) Gael Monfils VS Richard Gasquet

NOT BEFORE 5:30 PM

1ST RD (Q) Maximilian Marterer VS (2) Dominic Thiem

Queen's

Cinque le partite di singolare in agenda al Queen's. Altro derby di Francia, Mannarino - 2° turno a 's Hertogenbosch la scorsa settimana - incrocia la racchetta con Tsonga. A Monte-Carlo, nel 2017, 63 al terzo Mannarino. Dimitrov, subito fuori a Stoccarda e in affanno da alcuni mesi, trova Harrison, battuto nel 2014 a Wimbledon, mentre Kyrgios duella con Young. L'australiano è sotto la lente d'ingrandimento, l'erba può scatenare un talento con pochi eguali. Seconda sfida dell'anno tra i due, ad Acapulco, sigillo Kyrgios. Edmund - Shapovalov completa il programma del campo principale, sull'uno, invece, Berdych - Darcis. Approccio con l'erba la scorsa settimana, il ceco a Stoccarda, il belga in Olanda. Tre precedenti, da segnalare l'affermazione di Darcis all'Olimpiade del 2012, su questa superficie.

CENTRE COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Adrian Mannarino VS (5) Jo-Wilfried Tsonga

1ST RD (6) Grigor Dimitrov VS Ryan Harrison

1ST RD Donald Young VS (9) Nick Kyrgios

1ST RD Kyle Edmund VS (Q) Denis Shapovalov

COURT 1 STARTS AT 12:30 PM

1ST RD (7) Tomas Berdych VS Steve Darcis