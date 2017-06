Atp Queen's - Avanti Dimitrov, Kyrgios k.o. I risultati di Halle

Grigor Dimitrov in azione oggi sull'erba del Queen's. Fonte: AegonChampionships/Twitter

Hanno preso il via oggi i due principali tornei su erba in preparazione a Wimbledon, terzo Slam stagionale, al via lunedì 3 luglio. Due Atp 500, uno in programma sui prati londinesi del Queen's, l'altro in corso di svolgimento sul verde del Gerry Weber Open di Halle. Subito in campo le prime teste di serie, con qualche risultato a sorpresa.

QUEEN'S

Nella suggestiva cornice del Queen's, esordio vincente per Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero cinque del seeding, che si è sbarazzato con un doppio 6-2 del connazionale Adrian Mannarino, in un derby tutto transalpino. Buona la prima anche per il bulgaro Grigor Dimitrov, numero sei, che ha concesso la miseria di sette games allo statunitense Ryan Harrison, e per il ceco Tomas Berdych, numero sette, che ha regolato in due set il belga Steve Darcis. Già fuori invece l'australiano Nick Kyrgios, ritiratosi contro l'americano Donald Young per un infortunio all'anca destra, dopo un primo set perso al tie-break. Bella vittoria anche per il giovanissimo canadese Denis Shapovalov, che nell'ultimo match di giornata si impone al terzo set contro il britannico Kyle Edmund.

Mannarino - Tsonga (5) 2-6 2-6

Young - Kyrgios (9) 7-6(3) ritiro

Dimitrov (6) - Harrison 6-3 6-1

Berdych (7) - Darcis 7-5 6-3

Edmund - Shapovalov (Q) 6-7(4) 6-4 4-6

HALLE

Subito eliminato il terraiolo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che conferma tutte le sue difficoltà su una superficie veloce come l'erba contro la wild card russa Andrey Rublev, impostosi in rimonta in un match combattuto. Successo all'ultimo respiro anche per il giamaicano naturalizzato tedesco Dustin Brown, al tie-break del terzo set contro il qualificato canadese Vasek Pospisil. Altra rimonta vincente di Philipp Kohlschreiber, giocatore di casa, che recupera lo svantaggio di un parziale contro il portoghese Joao Sousa. Importante successo per Richard Gasquet nel derby francese che lo vedeva opposto a Gael Monfils, nell'ennesimo incontro lottato di questa giornata. In sessione serale, in campo l'austriaco Dominic Thiem, numero due del seeding, che regola in due set il qualificato tedesco Maximilian Marterer. I risultati:

Rublev (WC) - Ramos-Vinolas 6-7(1) 7-5 6-4

Brown (WC) - Pospisil (Q) 6-1 6-7(3) 7-6(4)

Sousa - Kohlschreiber 6-3 4-6 4-6

Monfils (5) - Gasquet 6-3 4-6 3-6

Marterer (Q) - Thiem (2) 5-7 3-6