ATP Halle: la prima di Federer, Lorenzi alla prova Zverev - Source: Thomas Niedermueller/Bongarts

Giornata di primo turno ad Halle. L'erba tedesca accoglie Roger Federer, al debutto dopo la controprestazione della scorsa settimana a Stoccarda. Lo svizzero - prima testa di serie - chiude il programma del Centrale. Gioca, non prima delle 17.30, con Lu. Il pronostico dice Federer, interessante appurare l'evoluzione elvetica. Tre confronti in passato, percorso netto per Roger. Nel 2014, il forfait di Lu prima dei quarti qui al Gerry Weber Open.

Nishikori introduce la giornata con Verdasco. Incrocio n.7, il nipponico è in vantaggio per 4-2. Si tratta del primo match sul verde tra i due. In stagione, affermazioni per Kei a Miami e al Roland Garros. Squarcio d'azzurro. Paolo Lorenzi - su una superficie non sua - prova a limitare il talento di A.Zverev, semifinalista a s Hertogenbosch. Prima partita tra i due, la bilancia pende dal lato teutonico. Lorenzi arriva motivato dal successo nel Challenger su terra di Caltanissetta, ma non sembra avere le armi per scalfire Zverev.

Sul campo n.1, l'altro Zverev, Mischa, sfida il qualificato Lacko. Il veterano Ferrer lotta con Haase, Paire trova Florian Mayer. Fari, poi, su Lucas Pouille. Titolo a Stoccarda, si rinnova, ad Halle, la rivalità con Struff. 76 al terzo per il transalpino la scorsa settimana. Ultime tre partite sul 2. Bautista e Berlocq i primi a scendere sul rettangolo, Simon duella con Khachanov, Karlovic - finalista al Ricoh Open - scruta Youzhny. Nel 2014, in questo torneo, 63 64 Ivo. Il russo, però, vanta tre successi in quattro incontri.

Il programma

STADION STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (3) Kei Nishikori VS Fernando Verdasco

1ST RD (WC) Tommy Haas VS Bernard Tomic

1ST RD Paolo Lorenzi VS (4) Alexander Zverev

NOT BEFORE 5:30 PM

1ST RD (1) Roger Federer VS Yen-Hsun Lu

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (Q) Lukas Lacko VS Mischa Zverev

1ST RD Robin Haase VS David Ferrer

1ST RD Benoit Paire VS Florian Mayer

1ST RD Jan-Lennard Struff VS (6) Lucas Pouille

COURT 2 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (7) Roberto Bautista Agut VS Carlos Berlocq

1ST RD Karen Khachanov VS Gilles Simon

1ST RD Ivo Karlovic VS (Q) Mikhail Youzhny