ATP Queen's - Murray e Wawrinka sul Centrale - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Da Federer a Murray, questione di numeri uno. Lo svizzero bussa alla porta di Halle, il britannico accarezza l'erba del Queen's. A Parigi, nell'ultima chiamata in rosso, cenni di risveglio. Semifinale e cinque set con Wawrinka, amara resa, ma propositi di risalita. Il confronto con Bedene - remake del match dello scorso anno, 63 64 Murray - sembra il giusto trampolino per riscoprire le sensazioni in verde. Favorito Murray.

Si parte alle 12, con l'incontro tra Kokkinakis e Raonic. Per il talento d'Australia, dopo il lungo stop, primo successo a s-Hertogenbosch, sconfitta al secondo turno con Medvedev. Raonic, su una superficie che consente di sfruttare braccio e potenza, appare ingiocabile, ma Kokkinakis ha il dovere di provarci, di proporre al canadese interrogativi di difficile soluzione.

Interessante l'incrocio tra Wawrinka e Feliciano Lopez. Stan - dopo la finale con Nadal al Roland Garros - impugna nuovamente la racchetta per il suo impegno d'esordio sul verde. Classifica e status elevano lo svizzero, ma Lopez è uno spagnolo atipico, che offre il meglio sul veloce. L'atto ultimo a Stoccarda - KO con Pouille dopo un percorso estremamente positivo - sottolinea l'assunto. Primo turno, insidie quindi da non sottovalutare.

Cilic e Isner sono, invece, tennisti di fattura simile. Sfruttano, entrambi, la forza del servizio e di alcuni colpi definiti. In stagione, 76 al terzo per l'americano nella cornice del Foro. A Cilic, di contro, l'unico match su erba, a Wimbledon nel 2015. Maratona londinese, sfide decise da pochi punti. Per condizione, il croato si fa preferire, ma è pronostico aperto.

Programma completo

CENTRE COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (WC) Thanasi Kokkinakis VS (3) Milos Raonic

1ST RD Feliciano Lopez VS (2) Stan Wawrinka

1ST RD (1) Andy Murray VS Aljaz Bedene

1ST RD (4) Marin Cilic VS John Isner

COURT 1 STARTS AT 12:30 PM

1ST RD (Q) Julien Benneteau VS (WC) James Ward

1ST RD (LL) Pierre-Hugues Herbert VS (Q) Jeremy Chardy

1ST RD (WC) Cameron Norrie VS Sam Querrey

COURT 5 STARTS AT 12:30 PM

1ST RD Steve Johnson VS (Q) Stefan Kozlov

1ST RD Viktor Troicki VS Janko Tipsarevic

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS Gilles Muller

1ST RD Daniil Medvedev VS Nicolas Mahut