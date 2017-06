Atp Halle, avanti in rimonta Nishikori e Pouille

Kei Nishikori in azione oggi ad Halle. Fonte: GerryWeberOpen/Facebook

Il tabellone del Gerry Weber Open edizione 2017 si allinea al secondo turno. Si sono disputati infatti oggi i restanti match d'esordio del seeding del torneo sull'erba di Halle, Atp 500 in corso di svolgimento in Germania. Ad aprire il programma il giapponese Kei Nishikori, testa di serie numero tre, opposto al mancino Fernando Verdasco, in un remake del recente incontro del Roland Garros di Parigi. Anche stavolta, a spuntarla è stato il nipponico, vincitore in rimonta, dopo aver perso il primo set contro lo spagnolo. Conferma invece la sua attitudine alle superfici veloci Mischa Zverev, fratello maggiore di Alexander (che ha a sua volta battuto l'azzurro Paolo Lorenzi), che ha regolato in due parziali il qualificato slovacco Lucas Lacko, per regalarsi Roger Federer al prossimo turno.

Vince in rimonta il trionfatore della Mercedes Cup di Stoccarda, il francese Lucas Pouille, che si rianima dopo un primo set da incubo contro il padrone di casa Jan-Lennard Struff. Avanti anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che si aggiudica la sfida tra terraioli con l'argentino Carlos Berlocq, mentre si conclude subito l'avventura del veterano David Ferrer, sconfitto al terzo dall'olandese Robin Haase. Male i due francese Gilles Simon e Benoit Paire, eliminati rispettivamente dal giovane russo Karen Kachanov e dal detentore del torneo Florian Mayer. Torna intanto al successo l'australiano Bernard Tomic, che spegne le velleità dell'esperto Tommy Haas, mentre in chiusura di programma sconfitta per Ivo Karlovic, fresco finalista a s-Hertogenbosch, piegato in due set dal russo Mikhail Youzhny. I risultati:

Federer (1) - Sugita (LL) 6-3 6-1

Lacko - M. Zverev 4-6 4-6

Paire - F. Mayer 0-6 4-6

Struff - Pouille (6) 6-1 3-6 4-6

Nishikori (3) - Verdasco 6-7(7) 6-3 6-4

Kachanov - Simon 6-2 6-7(2) 6-3

Karlovic - Youzhny (Q) 3-6 6-7(6)

Bautista Agut (7) - Berlocq 6-0 4-6 6-2

Lorenzi - A. Zverev (4) 3-6 2-6

Haas (WC) - Tomic 4-6 4-6

Haase - Ferrer 3-6 7-5 6-3