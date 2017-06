ATP Halle 2017, il programma di martedì

Foto ATP

Secondo turno al Gerry Weber Open. In attesa di Federer, in campo domani, spazio alla seconda testa di serie del torneo, Dominic Thiem. Ultimo incontro in programma, nel tardo pomeriggio, l'austriaco gioca con Robin Haase. Dopo il convincente debutto con Marterer - sigillo in due set - Thiem prosegue la sua campagna in verde, da favorito. Secondo incrocio in stagione tra i due, a MonteCarlo, 63 62 per Dominic.

Si inizia alle ore 12, Richard Gasquet - fresco di successo con il connazionale Monfils - attende Bernard Tomic. Rivalità di lungo corso, partita n.9, con Gasquet in vantaggio 6-2. Due fermate su erba, perfetto equilibrio. A Wimbledon, nel 2013, W Tomic, l'anno dopo, ad Eastbourne, replica Tomic. L'australiano procede ad intermittenza, non è in discussione il talento, ma è difficile decifrare il suo percorso. Periodico 64 ad Haas in avvio.

Dustin Brown - bravo a regolare Pospisil - trova Bautista e può pensare al colpaccio. La superficie favorisce ovviamente Brown, lo spagnolo, giocatore da terra, fatica ad assorbire l'erba. Infine, derby teutonico, Kohlschreiber duella con A.Zverev. Per il giovane Zverev, approccio senza macchia con Lorenzi, un'ora, poco meno, di alta qualità. Servizio, soluzioni di potenza, improvvise creazioni. Kohlschreiber, più di Lorenzi, può acuirne i limiti - 2-0 nel 2015 per Philipp - ma Zverev parte comunque in vantaggio.

Il programma

STADION STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Richard Gasquet VS Bernard Tomic

2ND RD (7) Roberto Bautista Agut VS (WC) Dustin Brown

2ND RD Philipp Kohlschreiber VS (4) Alexander Zverev

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD Robin Haase VS (2) Dominic Thiem