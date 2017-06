ATP Queen's 2017, il programma di martedì - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Fuori Murray e Wawrinka, sorprese londinesi. Primi match di secondo turno oggi, quattro gli incontri di singolare in programma. Donald Young sfrutta il ritiro, al termine del primo parziale, di Nick Kyrgios e lancia il guanto di sfida a Viktor Troicki, ancora in corsa dopo la battaglia lunga tre set con Tipsarevic. Due partite tra i due, un successo per parte, è la prima contesa sul verde.

Il confronto più interessante oppone Gilles Muller e Jo Tsonga. Il lussemburghese approda al Queen's dopo il titolo a s-Hertogenbosch. Stagione da incorniciare, una continuità invidiabile ad alto livello. Primo turno ricco di insidie con Basilashvili, guardia alta ed affermazione in tre. Nessun problema, per Tsonga, con Mannarino. 3-3 al momento, a Rotterdam, nel 2017, 64 62 Tsonga. Nel 2015, a Wimbledon, Jo in cinque.

Più agevole, sulla carta, il compito di Dimitrov e Berdych. Il bulgaro - scatto dai blocchi perentorio con Harrison - trova Benneteau, fresco di qualificazione e primo turno con Ward. Quattro sfide in passato, equilibrio assoluto, non incrociano la racchetta dal 2014. Il ceco, invece, deve respingere Shapovalov. Anche il canadese è reduce dal labirinto di qualificazione. Alla fermata d'esordio, sigillo con Edmund.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Viktor Troicki VS Donald Young

2ND RD Gilles Muller VS (5) Jo-Wilfried Tsonga

2ND RD (6) Grigor Dimitrov VS (Q) Julien Benneteau

2ND RD (7) Tomas Berdych VS (Q) Denis Shapovalov