Atp Queen's, eliminato anche Tsonga. Ad Halle vince Zverev, Thiem k.o.

Alexander Zverev oggi ad Halle. Fonte: GerryWeberOpen/Facebook

Mercoledì dedicato ad alcuni degli incontri di secondo turno nei tornei del Queen's e di Halle, Atp 500 in preparazione a Wimbledon, che si disputano sull'erba londinese e su quella tedesca.

QUEEN'S

Dopo lo choc rappresentato dall'eliminazione delle prime tre teste di serie (eliminati ieri in sequenza Andy Murray, Stan Wawrinka e Milos Raonic), non sfugge alla maledizione di quest'edizione del Queen's Jo-Wilfried Tsonga. Il francese, numero cinque del seeding inglese, va infatti k.o. in due set contro il lussemburghese Gilles Muller, in striscia positiva dopo il successo della scorsa settimana sull'erba di s-Hertogenbosch. Un doppio 6-4 che conferma dunque il gran momento di forma di Muller, che si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il vincente dell'incontro tra Jordan Thompson e Sam Querrey. Si salva Grigor Dimitrov, il bulgaro numero sei del tabellone, che la spunta in rimonta contro il francese Benneteau, in attesa di sfidare ora uno tra Thanasi Kokkinakis e Daniil Medvedev. Sconfitta per il serbo Viktor Troicki, regolato dallo statunitense Donald Young, mentre in chiusura di programma il ceco Tomas Berdych si aggiudica in volata - 7-5 al terzo - un match molto combattuto contro il giovane canadese Denis Shapovalov. I risultati:

Muller - Tsonga (5) 6-4 6-4

Troicki - Young 3-6 4-6

Dimitrov (6) - Benneteau (Q) 4-6 6-3 6-4

Berdych (7) - Shapovalov (Q) 7-6(4) 6-7(4) 7-5

HALLE

Sull'erba di Halle, è il transalpino Richard Gasquet ad aprire il programma giornaliero. Il nativo di Beziers non sbaglia, superando in due set l'australiano Bernard Tomic, qualificandosi così per i quarti di finale, dove incrocerà a sorpresa l'olandese Robin Haase, che ha eliminato a sorpresa il numero due del seeding, l'austriaco Dominic Thiem: giornata storta per Thiem, costretto ad arrendersi in due set di fronte a un avversario alla sua portata. Nel match successivo, maratona vincente per il terraiolo Roberto Bautista Agut, che lo spunta al tie-break del terzo set contro il tedesco di origine giamaicane Dustin Brown. Per Bautista, quarti di finale garantiti contro Alexander Zverev: il giovane Sascha si è infatti agevolmente sbarazzato del connazionale Philipp Kohlschreiber, in un derby tutto teutonico. I risultati:

Bautista Agut (7) - Brown (WC) 6-4 1-6 7-6(6)

Kohlschreiber - A. Zverev (4) 3-6 4-6

Gasquet - Tomic 6-3 6-3

Haase - Thiem (2) 6-3 7-6(7)