ATP Halle 2017, il programma di giovedì: Federer - M.Zverev, Nishikori gioca con Khachanov - Source: Lars Baron/Bongarts

Sul prato di Halle si completa il secondo turno. Ieri, l'affermazione perentoria di A.Zverev, la caduta, inattesa, di Dominic Thiem. Il giovedì tedesco accoglie, nuovamente, Roger Federer, chiamato alla seconda uscita al Gerry Weber Open. Lo svizzero, dopo l'agevole debutto con Sugita, affronta M.Zverev. I precedenti sono tutti per Federer, avanti 3-0. A Melbourne, qualche mese fa, sigillo in tre set, trampolino verso il 18° titolo slam. I due si ritrovano ad Halle quattro anni dopo. Nel 2013, ai quarti, doppio 60 Roger, favorito anche oggi, ma attenzione al tennis propositivo di Zverev.

Kei Nishikori, terza testa di serie, gioca con Khachanov. Prima su erba alterna per il nipponico, costretto alla rincorsa dall'ostico Verdasco. Positiva vittoria in tre per Khachanov, con Simon. Un solo match in archivio, lo scorso anno, all'US Open, W in quattro per Kei.

Youzhny raggiunge il secondo turno dopo un buon percorso di qualificazione e un'importante performance d'esordio. Assolo con il bombardiere Karlovic, bel biglietto da visita per la battaglia odierna con la wild card A.Rublev (64 al terzo a Ramos Vinolas). Infine, Lucas Pouille - titolo a Stoccarda - deve domare Florian Mayer. Il transalpino, avvio in difetto con Struff - 16 - poi un ritorno rabbioso, appare ampiamente in vantaggio, almeno sulla carta.

Il programma

STADION STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (3) Kei Nishikori VS Karen Khachanov

2ND RD (Q) Mikhail Youzhny VS (WC) Andrey Rublev

2ND RD Florian Mayer VS (6) Lucas Pouille

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD (1) Roger Federer VS Mischa Zverev