ATP Queen's - Cilic, Lopez e tante sorprese: il programma di giovedì

Source: Patrik Lundin/Getty Images Europe

Dimitrov e Berdych avanzano con fatica - entrambi in tre set - Murray e Wawrinka sono fuori da tempo, Nadal è ai box per non pregiudicare il cammino a Wimbledon. L'edizione 2017 degli Aegon Championships si presenta ricca di interrogativi, difficile identificare, oggi, un unico favorito. Si completa, sul centrale, il programma di secondo turno, quattro incontri di singolare, solo una testa di serie in campo. Marin Cilic trova Stefan Kozlov. Il croato approda alla partita con un carico di certezze significativo, forte di un primo turno pesante con Isner. Per il giovane americano, invece, qualificazioni e conferma con Johnson, doppio 61 a cancellare un approccio difficile.

J.Thompson vuole dare nuova linfa alla sua favola. Dentro da LL, giustiziere di Murray, primo giocatore del mondo. Contro Querrey, bombardiere americano al primo torneo su erba, non parte battuto. Intrigante, poi, il match tra Medvedev e Kokkinakis. Due talenti di nuova generazione, 21 anni e colpi di assoluto livello. L'australiano - reduce dall'affermazione con Raonic - punta a cancellare la sconfitta di s-Hertogenbosch. 63 76 Medvedev nel recente confronto. Esordio non semplice con Mahut per il russo.

Completano il pacchetto Chardy e Lopez. Lo spagnolo guida 4-1 e ha dalla sua anche l'ultimo confronto di Stoccarda, proprio sull'erba. 62 al terzo Feliciano, splendido in apertura con Wawrinka. Chardy è invece al quarto incontro, dopo i due di qualificazione e il primo turno, meno probante, con Broady.

CENTRE COURT STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (4) Marin Cilic VS (Q) Stefan Kozlov

2ND RD Jordan Thompson VS Sam Querrey

2ND RD Daniil Medvedev VS (WC) Thanasi Kokkinakis

2ND RD (Q) Jeremy Chardy VS Feliciano Lopez