ATP Halle 2017, quarti di finale - Il programma

L'eleganza del Re. Federer attende l'apertura, coglie il mezzo passo falso di M.Zverev e lo punge al tramonto. Due stoccate per archiviare il secondo turno, per affacciarsi ai quarti con maggiori certezze. Dopo il debutto soft con Sugita, un incrocio importante, per valutare crescita e tennis. Avanza Federer, oggi, nel terzo match sul centrale, impegnato con Florian Mayer. Il tedesco - fatale a Pouille - deve cancellare una tradizione estremamente sfavorevole. Un classico Federer - Mayer ad Halle. Quarta volta al Gerry Weber Open, 6-0 Roger il conto set. 7-0 il bilancio complessivo per il campionissimo.

A seguire, A.Zverev, il reale antagonista di Federer, dopo alcune uscite premature nella fase iniziale del torneo. Il giovane teutonico sfida Bautista Agut. Lo spagnolo conduce 2-1, ma quello odierno è il primo match su erba, superficie che amplia il gap tra i due contendenti. Favorevole a Zverev anche l'unico incontro di stagione, la semifinale di Monaco su terra. Travolgente con Lorenzi e Kohlschreiber, A.Zverev parte in vantaggio.

Apre la giornata il match tra Khachanov e Rublev. Novità ai quarti, derby di Russia sorprendente. Khachanov approfitta dei problemi fisici di Kei Nishikori - il ritiro sul 3-2 nel corso del primo parziale - Rublev ferma Youzhny in tre set. Richard Gasquet, poi, impugna la racchetta per duellare con Haase. Incontro interessante, pronostico aperto. Puntuale con Monfils e Tomic, il transalpino vanta quattro vittorie in cinque partite con Haase, ma l'olandese si esprime al meglio sul verde. Non è casuale l'affermazione ad Halle, su Gasquet, nel 2014. Nel 2017, invece, a Marsiglia, sigillo in rimonta di Richard.

STADION STARTS AT 12:00 NOON

QF Karen Khachanov VS (WC) Andrey Rublev

QF Richard Gasquet VS Robin Haase

QF (1) Roger Federer VS Florian Mayer

NOT BEFORE 5:30 PM

QF (7) Roberto Bautista Agut VS (4) Alexander Zverev