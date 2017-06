ATP Queen's - Il programma dei quarti, spicca Berdych - Feliciano Lopez

Foto: ATP

Al Queen's, la giornata di quarti si apre con un confronto d'esperienza. L'americano Querrey gioca con il lussemburghese Muller. Gilles - fresco di titolo a s-Hertogenbosch - si fa preferire. Vive un periodo di forma ottimale, le vittorie con Basilashvili e Tsonga confermano l'assunto. Può guadagnarsi la semifinale, è sfida rapida, sull'uno-due, servizio e chiusura. A seguire, il croato Cilic attende Young. Buon abbrivio con Isner per Marin, la replica con Kozlov. Due successi con Young - favorito al via dal ritiro di Kyrgios - appare in vantaggio, almeno sulla carta.

Dimitrov - dopo le evidenti difficoltà con Benneteau - punta a scacciare i fantasmi con il giovane Medvedev. Nessun precedente, il talento russo - periodico 62 a Kokkinakis - chiede spazio al tavolo dei grandi. Infine, Berdych - Lopez. Quattordicesimo confronto, lo spagnolo ha una lunghezza di margine, 7-6. A Stoccarda, di recente, 64 al terzo Lopez, al Queen's, tre anni fa, ancora Feliciano, 64 76. Finalista nel citato torneo di Stoccarda, il 35enne spagnolo sfrutta la sua attitudine su questa superficie. Primo turno con Wawrinka, bis con Chardy, Berdych è un test di qualità. Di contro, il ceco deve cambiare passo, fresche le tossine del match con Shapovalov, risolto 75 al terzo.

CENTRE COURT STARTS AT 12:00

QF Sam Querrey VS Gilles Muller

QF (4) Marin Cilic VS Donald Young

QF (6) Grigor Dimitrov VS Daniil Medvedev

QF (7) Tomas Berdych VS Feliciano Lopez