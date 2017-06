Atp Queen's, Dimitrov e Cilic in semifinale. Halle, ok Gasquet

Grugor Dimitrov oggi sull'erba del Queen's. Fonte: AegonChampionships/Twitter

Venerdì dedicato allo svolgimento degli incontri di quarti di finale nei tornei del Queen's e di Halle, Atp 500 in corso di svolgimento sull'erba, in preparazione al terzo Slam dell'anno, i Championships di Wimbledon.

QUEEN'S

Non si ferma, nemmeno sull'erba degli Aegon Championships, la corsa del lussemburghese Gilles Muller. Già trionfatore la settimana scorsa nel torneo olandese di s-Hertogenbosch, Muller si è qualificato oggi per le semifinali del Queen's, superando nel primo match di giornata l'americano Sam Querrey. Fuori anche un altro statunitense, il mancino Donald Young, piegato da un Marin Cilic sempre più convincente (il croato è la testa di serie più alta tra quelle rimaste in tabellone). Ancora avanti anche il bulgaro Grigor Dimitrov, che perde un set ma si qualifica per la semi superando la resistenza del russo Daniil Medvedev, mentre in chiusura di programma lo spagnolo Feliciano Lopez coglie un altro successo importante, 7-5 al terzo contro il ceco Tomas Berdych. I risultati:

Querrey - Muller 4-6 6-7(5)

Cilic (4) - Young 6-4 7-5

Dimitrov (6) - Medvedev 6-3 3-6 6-3

Berdych (7) - Lopez 6-7(5) 7-6(1) 5-7

HALLE

Al Gerry Weber Open veleggia in semifinale Roger Federer, che detronizza il campione uscente Florian Mayer. Domani il fuoriclasse elvetico attende di affrontare il giovane russo Karen Kachanov, uscito vincitore il tre set dal derby con il connazionale Evgeny Rublev. Bene anche il francese Richard Gasquet, che conferma il suo buon feeling con l'erba, battendo al terzo l'olandese Robin Haase. Per Gasquet ora il prossimo avversario sarà il beniamino di casa Alexander Zverev, che ha rischiato l'eliminazione contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, salvandosi nel secondo set e dominando poi il parziale conclusivo. I risultati:

Federer (1) - Mayer 6-3 6-4

Kachanov - Rublev (WC) 7-6(8) 4-6 6-3

Bautista Agut (7) - A. Zverev (4) 7-6(6) 6-7(1) 1-6

Gasquet - Haase 6-1 3-6 6-1