ATP Halle 2017, le semifinali: Federer gioca con Khachanov, a seguire A.Zverev - Gasquet

Foto: ATP

Siamo alle battute conclusive. Due partite, sul verde di Halle, per eleggere i due finalisti. Il campo centrale accoglie, nel primo pomeriggio, Roger Federer. Lo svizzero, sorpreso a Stoccarda da Haas, appare in crescita. Un approccio morbido con il torneo tedesco - rapida affermazione con Sugita - poi due esami interessanti, contro giocatori in grado di mettere costante pressione e togliere il respiro. Il sigillo di ieri con Florian Mayer annuncia un Federer da corsa. Karen Khachanov, prospetto russo, non appare in grado, specie qui, di fermare la marcia del campionissimo, ma è comunque tennista da prendere con le pinze. Debutto vincente con Simon, il ritiro di Nishikori e infine la W in tre con Rublev. Non ha nulla da perdere.

Di talento, cristallino, l'incontro tra A.Zverev e Gasquet. L'unico precedente riconduce alla stagione corrente. Finale a Montpellier, assolo di Zverev, 76 63. Nessun problema per il gioiello teutonico, fatale al nostro Lorenzi ai blocchi di partenza. Ai quarti, braccio di ferro lungo due set con Bautista, il tie-break del secondo come spartiacque della partita. Per Gasquet, un passaggio a vuoto con Haase nella zona intermedia della contesa, poi la firma alla sfida con un terzo set ai limiti della perfezione. Giocano entrambi un ottimo tennis, leggermente favorito Zverev, forte di una superiore incidenza con la prima di servizio.

STADION STARTS AT 1:05 PM

SF (1) Roger Federer VS Karen Khachanov

NOT BEFORE 4:00 PM

SF (4) Alexander Zverev VS Richard Gasquet