ATP Queen's , le semifinali: Muller - Cilic, a seguire Dimitrov - F.Lopez

Federer è, ad Halle, il giocatore più atteso. Sull'erba di Londra, invece, manca una figura di spicco, nel pomeriggio due semifinali di apparente equilibrio. Gilles Muller è imbattuto in stagione su questa superficie. Nessun passo indietro dopo il titolo a s-Hertogenbosch. Un cammino tortuoso, diverse spine lungo il percorso, prontamente superate con personalità. Basilashvili, Tsonga e per ultimo Querrey, una candidatura interessante. L'avversario odierno è Marin Cilic, fermato al Ricoh Open da Ivo Karlovic, prima di un possibile duello proprio con Muller. 6-0 il conto set qui al Queen's, nessuna difficoltà ai quarti con Young. Esiste, tra i due, un solo precedente. Lo scorso anno, a Rotterdam, doppio tie-break croato.

Al termine, spazio a Dimitrov e F.Lopez. Seconda giovinezza per lo spagnolo, fenomenale a Stoccarda - L in finale - e in grado di danzare sul verde anche qui. 75 al terzo per domare il ceco Berdych e regalarsi la seconda semifinale consecutiva su erba. Il tennis di Feliciano trova su questa superficie la sua massima espressione. Gioco d'attacco, mano educata, può acuire i problemi di un Dimitrov alterno. Procede a strappi il bulgaro. Con Medvedev, tre parziali, prima dell'urlo di chiusura. Tre partite in archivio, due proprio al Queen's. Nel 2010, W Lopez, quattro anni dopo, in finale, riscatto Dimitrov.

CENTRE COURT STARTS AT 1:15 PM

SF Gilles Muller VS (4) Marin Cilic

SF (6) Grigor Dimitrov VS Feliciano Lopez