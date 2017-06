ATP - Halle/Queen's - Le finali

Foto: ATP

La seconda settimana su erba è al tramonto. Giorno di finali, ad Halle, Roger Federer affronta A.Zverev, al Queen's, Cilic sfida Feliciano Lopez. Intrigante il confronto tra il campionissimo svizzero - 18° slam a Melbourne, doppietta Indian Wells - Miami prima della pausa in rosso - e il rampante teutonico. Due precedenti, un successo per parte. A Roma, lo scorso anno, sigillo elvetico, replica tedesca proprio ad Halle, in tre set. Federer raggiunge la finale in carrozza. Una costante crescita, affermazioni significative con M.Zverev e Florian Mayer, semifinale con Khachanov. Non è la miglior versione di Federer, non può esserlo dopo uno stop prolungato. Zverev arriva invece all'atto ultimo forgiato da un cammino ricco di insidie. Braccio di ferro con Bautista, ieri talento al potere. Ricami e soluzioni con Gasquet, 63 al terzo, match di alto profilo. Pronostico difficile, in questo momento Zverev appare più in palla, ma è partita da uno-due, scambi ridotti, vincenti ed errori, un filo sottile divide vinti e vincitori.

Al Queen's, va in scena l'ottavo atto della rivalità tra Marin Cilic e Feliciano Lopez. Il croato è in vantaggio 5-2, al Roland Garros, qualche settimana fa, perentoria W in tre set. Se si restringe il discorso al verde, Cilic mantiene il comando - 2-0 - ma la differenza è ridotta. Al Queen's, nel 2013, 75 al terzo per il croato, tre anni dopo, 64 al terzo, ancora Cilic. Lopez è una scheggia impazzita, seconda finale consecutiva sull'erba, tennis propositivo, presa della rete, fiducia e consistenza. Ieri, successo in due tempi con Dimitrov, nel mezzo la pioggia. Wawrinka, Chardy e Berdych in precedenza, nomi pesanti ai piedi del veterano di Spagna. Per Cilic, invece, primo test vero in semifinale. Lotta serrata con Gilles Muller, corsa di rimonta.

Halle

STADION STARTS AT 1:00 PM

F (1) Roger Federer VS (4) Alexander Zverev

Queen's

CENTRE COURT STARTS AT 2:00 PM

F (4) Marin Cilic VS Feliciano Lopez