ATP Eastbourne - Il programma di martedì: Djokovic sul centrale, Gasquet gioca con Tiafoe, c'è Fabbiano

Il debutto di Novak Djokovic. Il serbo, quest'oggi, scende in campo per il suo primo match su erba. Nessuna pausa, nessuno stop prolungato, l'ex n.1 apre con Pospisil. Quattro vittorie in altrettante partite per Nole, 9-0 il conto set. Dipende da Djokovic. Pospisil è, invece, al terzo torneo in verde, dopo s-Hertogenbosch ed Halle, può sfruttare il suo gioco potente per pungere un Nole evidentemente in difetto, costretto a scendere a patti con superficie e momento. L'incontro tra i due apre il programma sul centrale. A seguire, Young - Donaldson.

Sull'uno, due sfide interessanti. Medvedev è giovane, ma ha potenzialità importanti. Trova sulla sua strada Querrey, forza e servizio, dritto e poca predisposizione allo scambio. Per entrambi, quarti al Queen's. Sconfitta con Dimitrov per il prospetto russo, resa con Muller per il veterano d'America. Richard Gasquet - positivo ad Halle, semifinale di qualità con A.Zverev - bussa alla porta di Tiafoe, fumantino gioiellino a stelle e strisce.

M.Zverev, regolato da Federer al Gerry Weber Open, incrocia Harrison, sul quattro, l'unico italiano, Thomas Fabbiano. Duella con Skugor. I due provengono dal labirinto di qualificazione, Fabbiano è in vantaggio 4-2 nei precedenti. A Shenzhen, nel 2017, periodico 64 per il tennista azzurro. A completare il quadro, Chardy - Lajovic.

Programma

CENTRE

2ND RD (1) WC Novak Djokovic VS (Q) Vasek Pospisil

2ND RD Donald Young VS Jared Donaldson

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Daniil Medvedev VS (5) Sam Querrey

1ST RD (7) Richard Gasquet VS Frances Tiafoe

COURT 2

1ST RD (6) Mischa Zverev VS Ryan Harrison

COURT 4

1ST RD (Q) Thomas Fabbiano VS (Q) Franko Skugor

1ST RD Jeremy Chardy VS Dusan Lajovic