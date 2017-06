ATP Antalya - Il programma di martedì, in campo Seppi e Thiem - Source: Lars Baron/Bongarts

Dominic Thiem nobilita il programma odierno all'Antalya Open. Secondo turno, primo impegno per l'austriaco. Gioca con il qualificato Ramanathan, fresco di successo con Dutra Silva, dopo le due affermazioni in sede di qualificazione. Per Thiem, prima testa di serie qui, si tratta del secondo torneo in verde. Ad Halle, la scorsa settimana, sconfitta al secondo turno con lo specialista Haase. L'incontro è in agenda nel tardo pomeriggio, in precedenza il LL Harris affronta Tipsarevic, il turco Ilhan, al via con una wild card, sfida Klizan. Due precedenti, favorevoli a Klizan, ma su altra superficie.

Seppi - fermato nel suo percorso di qualificazione ad Halle - trova il qualificato Majchrzak, di recente impegnato in un futures casalingo su terra. Il confronto tra Darcis e Verdasco è invece tra i più attesi. Due partite nel 2012, sul rosso, due vittorie dello spagnolo, battuto da Nishikori al Gerry Weber Open. Sull'erba, Darcis può avvicinarsi. Infine, Mannarino duella con Safwat.

Baghdatis incrocia la racchetta con Berlocq. Terreno fertile per il cipriota, in vantaggio 3-1 con l'argentino. A s-Hertogenbosch, nel 2013, assolo Baghdatis, straripante in avvio con Basilashvili. 62 61 al georgiano, Marcos può essere un protagonista del torneo. Altmaier - Estrella Burgos completa il programma di giornata.

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 2:00 PM

1ST RD (LL) Lloyd Harris VS Janko Tipsarevic

1ST RD (WC) Marsel Ilhan VS (8) Martin Klizan

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD (1) Dominic Thiem VS (Q) Ramkumar Ramanathan

ALAADDIN KARAGOZ STARTS AT 2:00 PM

1ST RD Andreas Seppi VS (Q) Kamil Majchrzak

2ND RD Steve Darcis VS (3) Fernando Verdasco

2ND RD Adrian Mannarino VS (Q) Mohamed Safwat

DUYGU AKSIT OAL STARTS AT 2:00 PM

2ND RD Marcos Baghdatis VS Carlos Berlocq

COURT 1 STARTS AT 2:00 PM

1ST RD (LL) Daniel Altmaier VS Victor Estrella Burgos