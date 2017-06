ATP Antalya - Seppi e Lorenzi in campo - Source: Alexander Hassenstein/Getty Images Europe

Ad Eastbourne, imperversa il maltempo. Gli organizzatori sono costretti a ridisegnare il programma, salta il martedì della racchetta. In Turchia, invece, si gioca regolarmente, con l'uscita prematura della prima testa di serie, Dominic Thiem. Si completa quest'oggi il secondo turno, quattro incontri di singolare in programma, due azzurri in campo. Paolo Lorenzi è la seconda forza del torneo e, sul centrale, apre con Radu Albot. Dopo il bye d'esordio, Paolo prova a conquistarsi un posto ai quarti. Un solo confronto tra i due, a Caltanissetta, in un challenger in rosso. 64 64 per Lorenzi, poi vincitore della competizione. Seconda fermata su erba per il tennista italiano, travolto ad Halle da A.Zverev.

Andreas Seppi - sull'uno - gioca invece con Janko Tipsarevic. Il serbo guida la rivalità 3-1, ma i due non incrociano la racchetta dal 2011, anno della finale di Eastbourne, con la vittoria di Seppi per ritiro di Tipsarevic nel corso del terzo parziale. Buon approccio con l'Antalya Open per Andreas, avversario abbordabile - Majchrzak - giuste sensazioni. Tipsarevic può essere un interessante banco di prova.

David Ferrer - presente grazie a una wild card - duella con Sugita. Entrambi preferiscono altra superficie, la terra esalta le qualità da combattente dello spagnolo e la rapidità del nipponico. Difficile il pronostico. Infine, Altmaier - Ilhan. LL il primo, ripescato e lesto ad approfittare di un imperfetto Estrella Burgos. Ilhan - padrone di casa - proviene invece dall'affermazione con Klizan, favorita dallo stop per problemi fisici del rivale sul 66 del parziale d'apertura.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 2:00 PM

2ND RD Radu Albot VS (2) Paolo Lorenzi

2ND RD (LL) Daniel Altmaier VS (WC) Marsel Ilhan

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD (4) WC David Ferrer VS Yuichi Sugita

ALAADDIN KARAGOZ STARTS AT 2:00 PM

2ND RD Janko Tipsarevic VS Andreas Seppi