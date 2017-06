Atp Eastbourne, esordio vincente per Djokovic

Novak Djokovic e Vasek Pospisil. Fonte: Twitter

Programma stravolto quello odierno all'Aegon International di Eastbourne, Atp 250 che si disputa sull'erba inglese, in preparazione a Wimbledon, Slam al via da lunedì prossimo. A causa della pioggia che ha costretto ieri gli organizzatori ad annullare un'intera sessione, il mercoledì è stato dedicato a incontri di primo e secondo turno, con diversi giocatori in campo due volte nello stesso pomeriggio. Ha usufruito invece di un bye - come tutte le prime quattro teste di serie - il serbo Novak Djokovic, che ha superato dunque il secondo turno, battendo in due set il canadese Vasek Pospisil, e qualificandosi così per i quarti di finale di domani, dove incontrerà l'americano Donald Young, che in un derby a stelle e strisce si è sbarazzato del connazionale Jared Donaldson.

Negli incontri di primo turno, da segnalare la vittoria dell'azzurro Thomas Fabbiano, in due set sul croato Franko Skugor. Avanti anche l'olandese Robin Haase, che ha superato il francese Nicolas Mahut, il giovane russo Daniil Medvedev, in grado di far saltare la testa di serie numero cinque, lo statunitense Sam Querrey, il sudafricano Kevin Anderson, facile sul brasiliano Thomaz Bellucci. La wild card di casa Cameron Norrie ha invece eliminato l'argentino Horacio Zeballos, mentre il numero sette del seeding, Richard Gasquet, ha vinto in rimonta contro il giovane statunitense Frances Tiafoe. Fuori Jeremy Chardy, sorpreso dal serbo Dusan Lajovic. A chiudere gli incontri di primo turno, il tedesco Mischa Zverev, che ha regolato a fatica l'americano Ryan Harrison. Questi i risultati dei match di primo turno disputati oggi a Eastbourne:

Fabbiano (Q) - Skugor (Q) 7-6(5) 6-4

Mahut - Haase 4-6 6-7(4)

Medvedev - Querrey (5) 6-3 7-5

Gasquet (7) - Tiafoe 5-7 7-6(4) 6-3

Bellucci - Anderson 3-6 1-6

Chardy - Lajovic 4-6 7-6(5) 3-6

M. Zverev - Harrison 6-4 7-6(9)

Norrie (WC) - Zeballos 6-4 7-6(4)

Questi invece i risultati dei match di secondo turno:

Djokovic (1) - Pospisil 6-4 6-3

Young - Donaldson 6-4 7-5

Ancora da disputare, nella seconda parte del pomeriggio, i seguenti incontri: Johnson vs Fabbiano, Norrie vs Monfils, Lajovic vs Isner, M. Zverev vs Tomic, Haase vs Medvedev e Gasquet vs Anderson.