ATP Antalya, il programma dei quarti di finale

Antalya Open, quarti di finale. Ramkumar Ramanathan, 22enne indiano, è il protagonista del torneo turco. Il successo con Thiem lo proietta ai quarti, da possibile outsider. Compito non semplice, perché al suo cospetto c'è Marcos Baghdatis. Percorso alterno per il cipriota, perfetto con Basilashvili e discontinuo con Berlocq. Non prima delle 15, secondo match sul centrale, Sugita, reduce dalla battaglia con Ferrer, affronta Altmaier. Sconfitta con Ebden per il tedesco, poi il rientro da LL e le affermazioni con Estrella ed Ilhan, entrambe al tie-break del terzo.

Nel tardo pomeriggio, l'incrocio più interessante. Mannarino - fresco di successo con Safwat, in precedenza W con Coric, a confermare le difficoltà del croato sull'erba - trova Verdasco, puntuale all'esordio con Darcis. Due precedenti sul veloce, lontani però nel tempo. Infine, Andreas Seppi. Rincorsa e lieto fine con Tipsarevic, ora Albot. Una sola partita in archivio, a Miami nella stagione corrente. Periodico 64 Seppi. L'altoatesino prova a vendicare Lorenzi, fermato proprio da Albot al secondo turno.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 10:00 AM

QF (Q) Ramkumar Ramanathan VS Marcos Baghdatis

3:00 PM

QF Yuichi Sugita VS (LL) Daniel Altmaier

NOT BEFORE 5:30 PM

QF Adrian Mannarino VS (3) Fernando Verdasco

ALAADDIN KARAGOZ STARTS AT 2:00 PM

QF Andreas Seppi VS Radu Albot