Atp Eastbourne, Djokovic e Monfils in semifinale. Gasquet batte Isner

Gael Monfils impegnato sull'erba di Eastbourne. Fonte: BritishTennis/Twitter

Altra giornata ricca di incontri di singolare, quella che ha visto oggi andare in archivio secondo turno e quarti di finale all'Aegon International, torneo Atp 250 che si disputa sull'erba di Eastbourne, in preparazione a Wimbledon, al via da lunedì. A causa della pioggia, che ha funestato questa settimana inglese, gli organizzatori hanno dovuto infittire la programmazione del torneo, costringendo alcuni giocatori a scendere in campo due volte, a poche ore di distanza l'una dall'altra. Così, in tarda mattinata, si sono completati i match di secondo turno, che hanno visto avanzare ai quarti gli americani John Isner (piegato il serbo Dusan Lajovic al tie-break del terzo set) e Steve Johnson (che ha messo fine alla corsa dell'azzurro Thomas Fabbiano), i francesi Gael Monfils (sbarazzatosi del britannico Cameron Norrie) e Richard Gasquet (ok contro il sudafricano Kevin Anderson), il russo Daniil Medvedev (in rimonta sull'olandese Robin Haase), e l'australiano Bernard Tomic (a sorpresa sul tedesco Mischa Zverev). Questi i risultati dei match di secondo turno disputatisi oggi a Eastborune:

Johnson (4) - Fabbiano (Q) 6-3 5-7 6-4

Haase - Medvedev 6-4 1-6 2-6

Gasquet (7) - Anderson 6-4 6-4

Lajovic - Isner (3) 3-6 6-7(2) 6-7(4)

M. Zverev (6) - Tomic 3-6 2-6

Norrie (WC) - Monfils (2) 3-6 2-6

Nel pomeriggio ecco i quarti di finale. Ad aprire le danze, il numero del seeding, il serbo Novak Djokovic che, dopo un primo set giocato in scioltezza contro l'americano Donald Young, si è complicato la vita nel secondo parziale, risolvendo la contesa al tie-break, con il punteggio di undici punti a nove. Suo avversario nella semifinale di domani, l'esponente della Next Gen Daniil Medvedev, il giovane russo che ha mandato al tappeto il detentore del titolo, lo statunitense Steve Johnson. Nella parte bassa del tabellone, bene Gael Monfils, che ha regolato l'aussie Bernard Tomic, e si è regalato un derby con il connazionale Richard Gasquet, che ha completato la giornata nera del tennis a stelle e strisce, estromettendo dal torneo John Isner. I risultati dei quarti di finale di Eastbourne 2017:

Djokovic (1) - Young 6-2 7-6(9)

Johnson (4) - Medvedev 3-6 6-2 3-6

Gasquet (7) - Isner (3) 6-3 6-2

Tomic - Monfils (2) 6-7(4) 0-6