ATP - Eastbourne/Antalya, il programma delle semifinali - Foto: ATP

ATP Eastbourne

Novak Djokovic vince, supera 62 76 Young ed approda in semifinale. Il volto è tirato, sensazioni alterne, lungo il cammino che conduce alla perfezione. L'occasione è però importante, conquistare il torneo per acquisire fiducia in vista dello slam londinese. Wimbledon è alle porte e Nole progetta il ritorno. Gioca, oggi, con il talento Medvedev, puntuale con Johnson. Un percorso nobile, ai suoi piedi specialisti come Querrey ed Haase. Un solo precedente, in Davis. Ritiro di Medvedev nel corso del quarto parziale. Djokovic si fa preferire, ma attenzione alle sorprese.

Derby di Francia a seguire. Incrocio n.16 tra Gasquet e Monfils, con il secondo in vantaggio di un'incollatura. Un solo incontro su erba, ad Halle nella stagione corrente. 63 al terzo per un Gasquet in palla. Al Roland Garros, ritiro di Richard, a Marsiglia, squillo, sempre di Gasquet, 62 al terzo. Quarto appuntamento, quindi, del 2017. La settima testa di serie raggiunge la sfida dopo la vittoria con Isner, convincente, per Monfils, due set con Tomic, lotta solo nel primo.

CENTRE STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 1:00 PM

SF (1) WC Novak Djokovic VS Daniil Medvedev

SF (7) Richard Gasquet VS (2) WC Gael Monfils

ATP Antalya

In Turchia, freccia azzurra. Andreas Seppi regola Albot e lancia il guanto di sfida a Mannarino. Il tennista altoatesino guida 3-2 la rivalità. Lo scorso anno, a s-Hertogenbosch, W Mannarino, replica tricolore a Nottingham. Entrambi riescono ad offrire buone cose su questa superficie, il match è quindi aperto. Mannarino, forte dell'assolo in rimonta con Verdasco, è un brutto cliente.

Nella prima delle due semifinali, duellano invece Baghdatis e Sugita. Nessun problema per il nipponico con Altmaier, secondo sigillo consecutivo in tre parziali per Baghdatis, costretto agli straordinari dall'indiana Ramanathan.

CENTRE COURT STARTS AT 10:00 AM

SF Marcos Baghdatis VS Yuichi Sugita

3:00 PM

SF Adrian Mannarino VS Andreas Seppi